5 mitos que las mamás primerizas deben saber para sobrellevar de mejor manera la crianza de sus hijos

Con la llegada de la maternidad, los cambios físicos y un montón de miedos e inseguridades por no saber qué te espera o qué tan competente serás en ese nuevo rol, todo se complica aún más cuando escuchas erróneos consejos.

Y es que en el entorno de las mamás primerizas abundan muchas mentiras que incrementan la confusión y susto en esta época que deberías disfrutar a pleno.

Mitos de la maternidad que debes saber

Cuando te ven la barriguita de embarazada o al pequeño en tus brazos, muchos no pueden contener el deseo de dar consejos no solicitados, relatar experiencias que no necesariamente se acercan a tu caso o exponer opiniones que son imprudentes.

¿Qué hacer? Además de tener mucha paciencia, informarte lo más que puedas para que tengas herramientas sobre cómo lidiar con estas nuevas vivencias a pesar que sabemos que es la práctica la que luego hará al maestro.

Eso fue lo que hizo la profesora de economía de la Universidad de Brown, Emily Oster, quien escribió un libro donde combinó ese nuevo rol (embarazo-maternidad) con el conocimiento científico para crear una guía confiable donde las mujeres pudiesen apoyarse más allá de los tips, muchas veces poco certeros, de familiares y amigos.

La maternidad puede ser una etapa confusa en sus primeros meses.

Mito 1: amamantar

Además de ser la manera de alimentar al bebé, también es una hermosa forma de crear un lazo. A veces se torna muy complicado por la propia naturaleza de la mujer, porque no conocen bien la técnica o porque el pequeño la rechaza.

Esto genera vergüenza en muchas madres que tienen que recurrir a las fórmulas lácteas, lo cual se convierte en algo estresante cuando reciben las críticas de los demás, puesto que los médicos recomiendan que amamantar es lo mejor para tu hijo.

Sin embargo, Oster quiere que sepas que por tener esta clase de dificultades no eres un fracaso como madre o que no te esfuerzas por ofrecerle lo mejor. Esta vergüenza no es efectiva y no ayuda a nadie, explicó a la misma fuente.

Mito 2: extracción de leche

Para muchas mamás trabajadoras esta es una de las tareas más incómodas puesto que interfiere en sus obligaciones, además de lo incómodo que resulta, creando una disyuntiva frente a los que afirman que hay llevarlo a cabo por lo menos un año.

Oster afirma que es “una lástima que generemos una situación en las que las personas sientan que no pueden darse un respiro” por lo que insta a las madres a aplicarlo de la forma que más les convenga y que no le tengan miedo a la confusión del pezón, dándole libertad a las mamás que quieran alimentar con biberón o usar chupetes.

Es momento de escuchar a los que saben y no tanto a los críticos.

Mito 3: rutinas de sueño

De igual manera, la experta recuerda que tampoco está mal dejar llorar a los niños hasta que se calmen durante las noches.

Contrario a lo que mucha gente cree, esto forma parte de un entrenamiento del sueño que con la práctica se traducirá en hijos mejor descansados y padres más felices. Es importante erradicar esas creencias de que tu hijo te odiará por no darle brazos todo el tiempo.

Mito 4: dormir juntos

Tampoco es cierto que deben permanecer en la misma habitación a lo largo de un año, aunque sí es recomendable que se haga en los primeros 4 meses de vida para prevenir el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. Superado ese tiempo, se hace mucho menor.

Más bien la investigadora descubrió que hay un peligro elevado de accidentes que suceden por dormir en los mismos espacios con o sin el adulto, sea en camas y sofás.

Ser madre no es una tarea fácil. Ten paciencia contigo misma.

Mito 5: sobre ser una mamá trabajadora

En el mismo sentido, no creas cuando te digan que por ser una mamá trabajadora no tendrás el mismo vínculo o lazo con tu bebé.

Toma la decisión con base en tus preferencias y el presupuesto de su familia, recomendó la autora. Después de los primeros seis meses de vida, los estudios afirman que no hay menos apego por esto.

