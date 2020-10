Mujer dio a luz a su bebé mientras dormía esperando el momento del parto

Por lo general, antes de que nazca un bebé, es posible que te sientas demasiado ansiosa o emocionada para poder relajarte si estás en trabajo de parto y has estado esperando durante un tiempo. Pero esta madre, sin embargo, estaba agotada y la mujer dio a luz a su bebé mientras dormía, solo para ser despertada minutos después por una enfermera que gritaba.

La maestra y madre Laura Thompson, de 31 años, protagonizó lo que sería un "sueño" para muchas mujeres que temen el dolor del parto. Eso es porque el tercer hijo de la profesora, el pequeño Jonesy, nació mientras dormía en el hospital esperando la hora de entrar en labor, el 9 de octubre, en Texas, Estados Unidos.

Laura, de 31 años, al informar del hecho, dijo que la enfermera solo se dio cuenta de que el bebé nació porque el monitor cardíaco que la acompañaba “dejó de funcionar”. "Ella me despertó, me quitó la manta para mover la pelota de maní (un tipo de pelota de pilates) que estaba usando y gritó, '¡bebé en la cama!""

Thompson también dice que estaba completamente recuperada desde el 1 de octubre, luego de sufrir un accidente automovilístico y comenzar a sentir contracciones. Fue ingresada en el hospital de maternidad el día 9, por lo que este suceso podría haber inducido el parto.

A las 6 de la mañana, la embarazada recibió medicamentos que estimulan las contracciones y, alrededor de las 12 del mediodía fue anestesiada pero según ella, el trabajo de parto estaría “tardando una eternidad en progresar”.

Por la noche, alrededor de las nueve, Laura informó al equipo médico que la acompañaba que había perdido la sensibilidad en la pierna izquierda. Pero como la embarazada tenía seis centímetros de dilatación, los médicos solo sugirieron que ella y su esposo descansaran.

La pareja se durmió alrededor de las 10 de la noche, pero 20 minutos después la enfermera los despertó gritando "¡bebé en la cama!". Cuando lo vieron, el bebé yacía debajo de la pierna entumecida de la madre. Así es, la mujer dio a luz a su bebé mientras dormía.

“Realmente me reí cuando lo vi. Lo sentí moverse durante tanto tiempo que supe que era fuerte y estaba bien. Fue un momento surrealista”, recuerda. "Honestamente, no creería que sucedió si no nos hubiera sucedido a nosotros".