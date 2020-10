Niño rompe estereotipos y pide una muñeca para aprender a ser el mejor papá cuando crezca

Un niño ha dado una gran lección al mundo y ha causado sensación en las redes luego que le pidiera a su mamá una muñeca para aprender a ser desde ya el mejor padre para cuando crezca.

Fue su madre, Rocío Natalia quien compartió desde sus redes la historia de su hijo que no solo ha inspirado y encantado a sus seguidores, también ha ayudado a cambiar la mentalidad de muchos que pensaban que darle una muñeca a un niño era algo erróneo.

Generalmente los niños juegan con autos y muñecos, y las niñas con barbies, casitas y muñecas, pero en la actualidad eso ha ido cambiando poco a poco, y el hecho que el niño pidiera una muñeca para aprender a ser padre deja ver su noble corazón y el gran hombre que será.

Todo comenzó porque el pequeño estaba cansado de que al jugar con su hermana, no le prestara sus muñecas, a las que él quería para cuidarlas y comenzar a prepararse como un buen padre desde ya, al igual que su papá lo es.

El pequeño se puso feliz cuando su mamá le regaló su primera muñeca para cuidarla - Facebook: Rocío Natalia

En ese momento, el pequeño le pidió a su mamá una muñeca y ella se la compró, desde ese momento las cosas en el hogar cambiaron y la nobleza y caballerosidad que ha mostrado el pequeño ha sido increíble.

“Les cuento que mi hijo, quien juega con su hermana TODOS los días, me pidió que le comprara una muñeca porque su hermana no le presta la suya y quiere ser un gran padre como su padre. Y hoy le compré su bebé. Y ha sido lo más adorable del mundo”, dijo la orgullosa mamá a través de su Facebook donde compartió fotos del pequeño.

El pequeño está aprendiendo a cuidar a la muñeca y la ha llenado de amor - Facebook: Rocío Natalia

Y detalló todos los cuidados que su hijo ha tenido con la muñeca. “No solo está súper feliz, sino que lleva toda la tarde cuidándola. Le ha dado biberón, la abraza, le da besitos y le dice cosas hermosas”.

De esta manera, Rocío destacó que está criando a un gran hombre, que ayude en el hogar, y sea un buen padre, rompiendo con los estereotipos que aunque poco a poco se han ido rompiendo, aun quedan.

“No sé ustedes, pero con enseñarle a mi hijo a cooperar en el hogar y permitirle jugar a ser buen padre, me estoy asegurando de dejarle un excelente hombre a este mundo. Así cambiaremos esta sociedad, mi gente. No creando más machitos alfa. Eliminando el sexismo y patriarcado de raíz. Jugar con muñecas, cocinita y hacer quehaceres en el hogar no lo hará menos hombre, sino mejor persona, hijo, hermano y esposo”.

Rocío destacó que está criando a un gran hombre, que ayude en el hogar, y sea un buen padre, rompiendo con los estereotipos - Facebook: Rocío Natalia

Sus seguidores en Facebook la llenaron de halagos e incluso de aplausos por la decisión de apoyar a su hijo en lo que quiere y formar a todo un caballero desde pequeño.

"HERMOSO! Gracias por existir y por compartir este post", "por más mamás como tú", "eres un ejemplo y tu hijo una inspiración", "Dios te bendiga a ti y a tu hermoso hijo", y "esto es muy importante para el desarrollo de niños y niñas. Los hombres lloran y sienten. Esto hace que un niño exprese sus sentimientos y emociones", fueron algunos de los comentarios.

Sin duda necesitamos más madres como ella, que motiven a sus hijos a ser unos caballeros, dejen los estereotipos de lado, y apoyen a sus pequeños en lo que quieran hacer sin importar el qué dirán.

