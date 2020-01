La ciencia revela que los niños que realizan tareas domésticas tienen mayor éxito cuando crezcan

Colocarles tareas domésticas a los niños no es explotarlos ni abusar de ellos, y la ciencia ha acabado con este mito.

Y es que se ha comprobado que en lugar de dañarlos, es algo que los beneficia y los ayudará a ser más exitosos cuando sean adultos.

Julie Lythcott-Haims, ex decana en la Universidad de Stanford y autora del libro Cómo criar a un adulto, explica que los niños “necesitan hacer labores domésticas para ser adultos exitosos”.

“Haciéndoles encargarse de algunas tareas como sacar la basura u ordenar su ropa se dan cuenta de que el trabajo es parte de la vida. Si los niños no lavan los platos, significa que alguien más está haciendo eso por ellos. Y así no sólo se pierden el trabajo, sino aprender que cada uno de nosotros debe contribuir para mejorar el funcionamiento de las cosas”, aseguró la experta.

De esta manera los niños aprenden lo que es la responsabilidad, el trabajo en equipo, e incluso adquieren habilidades para su futuro, y se darán cuenta que hay que luchar y trabajar para lograr lo que queremos.

No importa si lo hacen mal, o no de la manera que esperamos, lo importante es que ellos se esfuercen y descubran cómo es el mundo en realidad, pues no podemos dejar que vivan en una burbuja en la que todo es fácil y sencillo.

Esto hará que ellos sean independientes y tengan mucho éxito en la vida en cualquier meta que deseen lograr.

