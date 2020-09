Las mujeres no "cambiamos de look" para superar a un hombre

Zendaya es una de las mujeres del momento. A sus 24 años nos ha enamorado con su autenticidad y nos ha inspirado con su talento, su estilo y su perspectiva de la vida.

La actriz suele ser muy privada con respecto a su vida fuera de los sets, de hecho, ni siquiera es tan activa en sus redes sociales por lo que cuando llega a su bir alguna fotografía, el mundo enloquece.

Recientemente se vio envuelta en rumores sobre un posible noviazgo con Jacob Elordi pero como nunca hubo una confirmación oficial, los medios y los fans se dedicaron a crear historias de su romance. Ahora que Zendaya apareció con un look completamente nuevo, muchos asumieron que fue porque "terminó" su relación con Elordi.

Y es claro, el mundo siempre asume que cuando una mujer cambia de look es porque está dolida o en proceso de superar a un hombre.

La protagonista de Euphoria se convirtió en tendencia por la serie de selfies que compartió, luciendo su cabello castaño todo trenzado, posando con una simple camiseta blanca sin mangas y un collar dorado de la Reina Nefertiti.

Mientras que algunos alabaron su belleza, otros se limitaron a pensar que definitivamente era por una ruptura amorosa.

"Las chicas no necesitan novio, las chicas necesitan a Zendaya", dijo una usuaria, alegando que la actriz no necesita de ningún hombre para llamar la atención.

Los cambios de look en las mujeres siempre han sido justificados con una ruptura o una decepción amorosa. Si una decide teñir o cortar su cabello es porque ha dado inicio a una nueva etapa de su vida y está lista para una aventura nueva. Y mientras que muchas creemos que es una forma de romper ciclos, un hombre definitivamente no es la razón. Si las mujeres cambiamos es porque queremos.

Zendaya es sin duda una de las figuras del momento: canta, baila, actúa, modela y se las arregla para lucir fantástica.

Desde su papel en la serie de Disney Channel Shake it Up, hasta The Greatest Showman y Spider Man: Homecoming, Zendaya ha demostrado que lo suyo es estar en la cima. La serie de HBO, Euphoria, le dio un giro de 180 grados a los roles de "niña buena" que había manejado desde sus inicios y hoy los fans aclaman por verla en la segunda temporada.

Y es que no importa la ocasión, esta chica originaria de California siempre termina robando suspiros. Ya sea con un vestido largo de noche o unos pantalones y zapatos deportivos, Zendaya siempre consigue que se hable de ella por su gran estilo.

Y si algo llama la atención, son sus ojos negros brillantes y la belleza de su piel morena, que siempre consigue resaltar a la perfección. Sin duda, esto lo ha hecho una inspiración para muchas chicas, ¿cuál es el secreto? ! Ella simplemente actúa conforme a la situación. No busca llenar expectativas de nadie y se mantiene fiel a quien es sin importar nada más.

