Los secretos de estilo de Zendaya que inspiran a las morenas

Zendaya es sin duda una de las figuras del momento: canta, baila, actúa, modela y se las arregla para lucir fantástica.

Desde su papel en la serie de Disney Channel Shake it Up, hasta The Greatest Showman y Spider Man: Homecoming, Zendaya ha demostrado que lo suyo es estar en la cima. La serie de HBO, Euphoria, le dio un giro de 180 grados a los roles de "niña buena" que había manejado desde sus inicios y hoy los fans aclaman por verla en la segunda temporada.

Y es que no importa la ocasión, esta chica originaria de California siempre termina robando suspiros. Ya sea con un vestido largo de noche o unos pantalones y zapatos deportivos, Zendaya siempre consigue que se hable de ella por su gran estilo.

Y si algo llama la atención, son sus ojos negros brillantes y la belleza de su piel morena, que siempre consigue resaltar a la perfección. Sin duda, esto lo ha hecho una inspiración para muchas chicas, ¿cuál es el secreto? !

No tiene miedo a tomar riesgos

Zenaya sorprendió cuando eligió el conjunto Emanual Ungaro para los Grammys. El vestido venía con una abertura alta y una blusa ligeramente transparente, que mostraba un poco más de piel que la princesa de Disney en el pasado. Lo que pasa con Zendaya es que es muy auténtica. Ella siempre dice: 'No quiero ser un modelo a seguir. Quiero ser un modelo real'.

Look natural

Zendaya pudo haber sorprendido con sombras con brillos y colores fluorescentes en la serie "Euphoria" pero en realidad, ella siempre opta por los tonos más naturales. La actriz cubre cuida su piel con limpiador, humectante y corrector de crema para después rematar con polvo. A partir de ahí, pasa a más corrector debajo de los ojos, polvo, bronceador y un rubor en crema. Entonces es solo un poco de rímel y un iluminador. ¿El efecto? Un resplandor que da la sensación de tener la piel al "desnudo" pero bien cuidada.

Tonos tierra

Los tonos rojizos, naranjas y cafés son ideales para las pieles morenas. Zendaya suele vestir con esta paleta de color , lo cual ayuda a resaltar su belleza. Incluso a optado por teñir su cabello con tonos cobrizos que resaltan el brillo de su piel.

