Lady Gaga y Ariana Grande triunfan juntas, mientras internet las ha puesto a competir

La competencia no es entre artistas

En el pasado funcionaba poner a competir a las mujeres porque no se tenían las herramientas de hoy en día. Y aunque parte de la población aún no entiende que no hay necesidad de rivalizar al género femenino, cada día parece que hay más esperanza por aquellos que ya lo han dejado de hacer.

Esta conversación parece que se acaba de tener gracias a los ataques a Shakira y J.Lo el día del Superbowl. Parecía que para el internet, tenía que haber una ganadora, tenía que haber drama y tensión entre ellas, y tenían que salir los insultos sobre quién era mejor o peor artista.

Después se repitió con las coestrellas de Élite, Danna Paola y Ester Expósito. Aunque ambas son amigas, exitosas, y están labrando su propio camino se les ha querido enemistar por quién baila mejor, quién es más guapa, quién es más talentosa.

Lady Gaga y Ariana Grande

Y una vez más llegamos a este ciclo que parece no tener fin, ahora son Lady Gaga y Ariana Grande. En su nueva colaboración 'Rain on Me', sorprendieron al mundo entero por la increíble canción y el video que las ha hecho tendencia.

Las famosas demostraron, una vez más, su increíble talento. Juntas, lograron hacer una de las canciones que pinta ser una de las favoritas del 2020. ¿Qué hace internet? Evidentemente, se niega a aprender de sus errores y una vez más las ha puesto a competir.

Los fans de Lady Gaga insultan a Ariana, y los seguidores de ésta a Gaga. ¿Qué ganan con esto? Ellas han demostrado tenerse un profundo respeto, tanto que nos han regalado una de las canciones que nos alegrarán los días de cuarentena. Mientras se les paga de la peor manera, y es momento de parar.

Afortunadamente, están esas personas que se han dedicado a concientizar usando sus redes sociales.

Si Taylor y Katy salen en un mismo video y Ariana y Gaga hacen una gran canción juntas, nosotros podríamos dejar de compararlas unas a otras queriendo “coronar” a una, para aceptar que todas son talentosas y que todas trabajan mucho para nosotros. — Quinn Fabray (@CesarTeo) May 22, 2020

Ellas son hermosas, talentosas, de un corazón gigante, y la colaboración cumplió el sueño de miles de personas. ¿No es suficiente? Mejor celebremos que dos grandes del Pop se unieron.

