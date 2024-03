¿Cómo hacer que un narcisista te extrañe? Las 5 trucos más efectivos según la ciencia

Si quieres devolverle un poco de su propia medicina, así puedes hacer que un narcisista te extrañe aunque no tengas intenciones de volver con él.

No obstante, si lo que deseas es tenerlo de regreso para darle una segunda oportunidad a ese amor debes replanteártelo, pues estas personalidades difícilmente cambian, no te valorará y volverá a lastimarte, por lo que conviene alejarse lo más posible.

¿Cómo hacer que un narcisista te extrañe?

No respondas sus mensajes

No hay nada que le moleste más un narcisista que dejar de tener tu atención, no porque se preocupe por ti, ya que no sienten empatía y tampoco se interesan por los problemas de las demás personas, sino porque no podrá alimentar su ego. No respondas mensajes de textos, audios, llamadas, contenido en redes sociales o cualquier otro movimiento para hacerse con tu atención.

Cuando le quites tu atención, volverá a buscarte | (Pexels)

Diviértete con tu círculo social

Aunque suene cruel, para los narcisistas no es agradable ver felices o con signos de mejoría a sus víctimas. De hecho, ahí es cuando más regresan para volverlos a herir. Olvídate de esa persona y acude a nuevos lugares de esparcimiento, conoce gente nueva, haz planes de salidas con tus amigos y así tu energía no estará en tu ex, sino en continuar con tu vida.

Ve a terapia

Si él se acerca y tu has trabajado el manejo de tus emociones, límites y amor propio en terapia, serás inmune ante sus peticiones, cuestión que lo enloquecerá. Míralo también desde el punto positivo de que es una práctica que te dará autoconocimiento y paz mental a la larga, produciendo mejor autoestima y felicidad.

Aprovecha el tiempo para trabajar en tu autoestima y relación contigo misma | (Unsplash)

Mantente fría

Si tienes una interacción con tu ex narcisista que no puedes evitar por distintos contextos, lo importante es que te mantengas frías y distante. Con estas actitudes suelen huir por no acceder a aquello que buscan a largo plazo, aunque en principio buscará recibir tu atención y validación.

Construye una mejor relación contigo misma

Empieza a trabajar en tu aspecto físico. Ve al gimnasio, cómprate ropa nueva y cambia tu estilo de maquillaje. Cultiva tu superación con éxitos profesionales y que te vea feliz, esa es la mejor ‘revancha’.