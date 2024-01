Señales de que tu pareja es un narcisista: 5 comportamientos que lo delatan

Aunque no siempre son fáciles de detectar, hay varios rasgos que delatan a una persona narcisista | (Pexels)

Las redes sociales están llenas de publicaciones sobre narcisistas. No obstante, la realidad es que no todo el mundo entiende qué es ni mucho menos pueden detectar si tienen una relación con uno.

En una entrevista a la revista Cosmopolitan, la asesora integral Katharina Wolf explicó que el narcisismo es un trastorno de la personalidad que suele ser interpretado de manera incorrecta.

“A diferencia de la creencia común de que un narcisista es alguien egoísta y que se quiere más a sí mismo (…), hace falta más para ser diagnosticado como narcisista”, señaló.

“Una persona necesitaría tener cinco de las nueve características identificativas según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Quinta Edición (DSM-5) de la Asociación Americana de Psiquiatría”, expuso a la publicación.

La necesidad de admiración excesiva, la falta de empatía, la creencia de que son especiales o que los demás les tienen envidia son algunos rasgos que suelen presentar este tipo de personas.

Sin embargo, no es fácil descubrir a un narcisista debido a que suelen ser muy populares y amados. Aparte, “los narcisistas tienden a no asumir la responsabilidad de sus actos”, dijo Wolf.

Gracias a esto, aseveró que se convierten en “la eterna víctima” y “si te dejas engañar, es posible que tú también creas que no tienen la culpa de nada y que todo el mundo va a por ellos”.

También suelen abusar emocionalmente usando gaslighting para “desestabilizar la autoestima de alguien, haciéndole cuestionar su propia cordura y percepción de los acontecimientos”, afirmó.

“A menudo, tras una discusión, serás tú quien tenga que disculparse, aunque seas la perjudicada”, destacó. Asimismo, cuando la persona es capturada, confunde el proceso narcisista con amor incondicional.

¿Cómo saber si mi pareja es un narcisista?

Aunque no siempre es fácil detectar a un narcisista, hay señales que los delatan. Si crees tener una pareja así o solo quieres conocer los rasgos que los distinguen, sigue leyendo para descubrir cinco.

Los narcisistas siempre tienen una historia de vida increíble

De acuerdo a la psicóloga y autora Wendy Gregory en una charla a Cosmopolitan, los narcisistas realmente no se gustan a sí mismos. Por eso, suelen inventarse increíbles historias de vidas.

“Cuando se miran en el espejo o, mejor dicho, cuando miran en su interior, no les gusta lo que ven. De hecho, lo encuentran tan inaceptable que se inventan un yo diferente”, explicó.

“Un personaje falso que es la persona que desearían ser. Reinventan su pasado y te cuentan historias trágicas o historias de una educación perfecta, de cuento de hadas”, dijo.

Los narcisistas no aceptan críticas

Además de sus historias fantásticas, otro comportamiento que delata a un narcisista es su incapacidad de aceptar cualquier tipo de crítica sin importar de quién venga o cómo la digan.

“Aunque el narcisista no tiene ningún problema en repartir quejas y, de hecho, parece encontrar defectos en la mayoría de la gente, ellos mismos son hipersensibles a las críticas”, señaló Gregory.

“Incluso la sugerencia más leve de que han cometido un error o tienen defectos puede provocar una serie de reacciones adversas”, contó la experta a la revista antes mencionada.

“Pueden explotar de furia o retraerse y volverse malhumorados y silenciosos. La mayoría de los narcisistas son muy hábiles para dar la vuelta a las críticas y culparte a ti”, agregó.

Asimismo, aclaró que “esto puede ser tan sutil que no te das cuenta de que está ocurriendo, y puede que te encuentres disculpándote. Solo después te preguntas cómo ha sido posible”.

Los narcisistas jamás piden disculpas

Si tu pareja tiene un gran problema para disculparse, posiblemente se deba a que es narcisista. Y es que, este tiempo de persona, casi nunca son capaces de disculparse genuinamente por un error.

“El narcisista rara vez, o nunca, se disculpa por su comportamiento porque nunca siente que se equivoca”, aseveró la terapeuta Miyume McKinley al medio previamente citado.

“En las relaciones, los narcisistas no asumen responsabilidades, suelen culpar a los demás de cualquier comportamiento hiriente (por ejemplo, ‘si no fueras tan necesitado, no actuaría así)”, destacó.

Los narcisistas siempre hablan sobre ellos

El rasgo que más descubre a un narcisista es que sus conversaciones y enfoque siempre son ellos. No importa el tema, logran que sus pláticas terminen siendo sobre ellos y sus experiencias.

“Los narcisistas también pueden ser callados y reservados, con un sentimiento interno de resentimiento porque los demás lo tienen mejor que ellos”, apuntó.

Los narcisistas no tienen amistades longevas

Un quinto signo que ayuda a divisar a un narcisista es su falta de amistades longevas. Y es que, aunque suelen ser populares, son incapaces de mantener amigos genuinos y cercanos por mucho.

“Alguien que es TAN maravilloso debería tener muchos, o al menos algunos, ¿no? Pero si se examina más de cerca, todo lo que hay son conocidos ocasionales, gente de la que les encanta hablar mal y némesis que les gusta mantener cerca”, sostuvo Katharina Wolf a Cosmopolitan.