¿Qué es ‘hoovering’, la conducta que no le debes permitir a ese ex narcisista este año?

¿Qué es ‘hoovering’ en las relaciones de pareja? No confundas estas actitudes con amor real (Unsplash)

Los narcisistas se aprovechan de nuestros sentimientos para manipularnos y controlarnos hasta que no rompemos el círculo tóxico, esto se relaciona con hoovering, una conducta que está en crecimiento.

Esta puede pasar desapercibida en medio del enamoramiento que sentimos, que en realidad cuando una persona nos lastima tanto pasa a ser dependencia emocional, pero debes aprender a reconocerla para detenerla antes que sea demasiado tarde.

¿Qué es ‘hoovering’ en las relaciones de pareja?

De acuerdo con los expertos, hoovering está catalogado como una táctica de manipulación que un narcisista usa para arrastrarte nuevamente a una relación tóxica y se manifiesta en un hecho trivial como enviarte un mensaje de forma inesperada.

De esta forma, volverá a estar presente en tus pensamientos, causándote mucha confusión ya que terminaron mal y no se supone que sean amigos. No obstante, esto no le importa y te escribirá diciéndote que te echa de menos, vio algo que le hizo pensar en ti o cualquier otra frase de ese estilo, como una declaración de amor.

Si volvió a contactarte ese narcisista, no es por un amor genuino (Freepik)

Esto es percibido como un intento de reconciliación, pero antes de ceder, recuerda la razón original por la que terminaste con esa persona. Si es un narcisista, no merece la pena volver.

La principal característica del hoovering es que te contacta de la nada después de mucho tiempo sin hablar. “Sus textos suelen ser cosas que solían hacer en pareja o que le recuerden a ti. Como escuchar una canción que solían cantar juntos, ver una película que te gustaba o tal vez envíe un simple ‘te extraño’”, apunta Glamour.

Los mensajes que llegan de la nada con declaraciones de amor muchas veces no son indicio de que cambió como persona Freepik

El objetivo es claro: directamente producirte nostalgia y se da mayormente en fechas especiales como Navidad, Año Nuevo o tu cumpleaños. A veces se manifiesta buscando contactarte a través de tus familiares o amigos, se aparece de la nada en tu casa o trabajo, e incluso puede evolucionar a amenazas de autolesión si no le prestas atención.