Frases para responder a un narcisista cuando te escribe por WhatsApp: aprende a darte tu lugar

Sabemos lo complicado que es relacionarse con un narcisista, así que estas frases para responder por WhatsApp son ideales para empezar a poner límites.

Ya basta de que todo se centre en sus intereses, sin considerar tus deseos, sentimientos y necesidades, por lo que es hora de dejar ir el apego emocional y darte el lugar que mereces.

Frases para responder a un narcisista cuando te escribe por WhatsApp

“No”

Sabemos que es apenas una palabra y no una frase como tal, pero es que los límites se marcan de manera tajante. Ellos siempre aspirarán a que accedas a todos sus deseos, controlarte y que no los desafíen, así que esta simple palabra le hará ver que ya no estás dispuesta a humillarte con tal de complacerlo.

Pareja Los mensajes de texto de tu pareja pueden delatar si es un narcisista (Unsplash)

“No me presiones”

Ya sea porque te bombardea con mensajes para que le contestes, se está mostrando impaciente o impulsivo con otros deseos, es importante hacerle saber que podrías ayudarlo o atenderlo con ese requirimiento pero a tus propios tiempos. Déjale claro que no funcionas bajo presión, así como que tienes otras prioridades en el momento.

“Me gustaría llegar una solución que nos sirva a los dos”

Esta pone en la balanza que tus opiniones y emociones también importan. Que no todo se centra en su placer y beneficio, sino que debe reinar la empatía en el tipo de relación que tengan en este momento. Róbale el protagonismo y deja de darle prioridad a su figura.

Los narcisistas también te manipulan por WhatsApp Deja de cumplir todos sus deseos (Dreamstime)

“Prueba lo que dices”

Como parte de la manipulación, muchas veces inventarán o exagerarán cosas. Para esto, nada mejor que pedirle pruebas que ratifiquen su versión. Si tienes otro punto de vista, da tus argumentos de manera firme, pues así entenderá que no estás dispuesta a tomar por ciertas todas sus frases.

“No eres más que nadie”

Entre las frases para responder a un narcisista cuando te escribe por WhatsApp esta es una de las más poderosas porque, aunque puede opinar de los demás, esto no lo hace un ser superior ni es digno de pleitesía.