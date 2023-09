¿Qué significa si el que te gusta tarda en responder al WhatsApp? No solo sería por desinterés

Cuando estamos hablando con alguien que nos gusta es fácil volvernos ansiosas o inseguras cuando tarda en responder al WhatsApp, algo que significa varias cosas que deberíamos considerar.

En primer lugar hay que tener en cuenta que quizás la otra persona está ocupada o atravesando situaciones que no tienen que ver con nosotras, sin embargo, si crees que este no es el problema, debes considerar estas opciones.

¿Qué significa si el que te gusta tarda en responder al WhatsApp?

La principal razón por la que el que te gusta tarda en responder al WhatsApp es porque quizás hay poco interés en esta etapa de la relación. Sus reacciones, respuestas, tono, intensidad y frecuencia con la cual te escribe son una gran manera de medir que tan involucrado se siente hacia ti.

Recuerda que no contestarte es un mensaje en sí mismo, así que no intentes forzar un interés que no hay. En las relaciones es muy importante la reciprocidad y mantener ambos el mismo nivel de entrega para que la balanza no se desequilibre.

El desinterés también se manifiesta en el ámbito digital (Dreamstime).

Otro aspecto que puede estar sucediendo es que se está escribiendo con otras personas y todavía siente que apenas se están conociendo, así que no se ha decidido a estar de lleno contigo.

Es importante tener paciencia porque la comunicación y la frecuencia tiene implícito un nivel de compromiso, por lo tanto, no puedes forzar ni exigirle a la persona un nivel de compromiso que todavía no está dispuesta a tener contigo. Tienes que darle tiempo y espacio a que avance y te quiera de la misma manera.

Whatsapp Recuerda que saber de ti le toma pocos segundos

Por último, puede ser que esté enfadado, decepcionado o se desilusionó contigo. Tal vez espera una disculpa y, aunque esta no es la estrategia más madura, muchas personas recurren a ella en momentos de conflicto.