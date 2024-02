“Darlo todo” por una relación es tóxico y estas son las razones psicológicas que lo confirman

¿Por qué no deberíamos darlo todo en una relación? | (Pexels)

Entregar más de la cuenta en una relación amorosa es desgastante y forma parte de esas conductas de sobreesfuerzo que no debemos permitir por motivos de autoestima.

Tenemos la idea de que mientras más demos, más recibiremos, o bien, es una manera de mantener a la otra persona feliz a nuestro lado para que no nos abandone, pero lo que estamos haciendo es encerrarnos en conductas poco sanas.

¿Por qué no deberíamos “darlo todo” en una relación de pareja?

De acuerdo con Mejor con Salud, querer “darlo todo” en una relación de pareja puede ser motivo de dependencia emocional, baja autoestima y creencias poco sanas relacionadas al amor, que nos motivan a entregar más de la cuenta para demostrar que sí amamos con todo el corazón y que hay que poner de nuestra parte para que todo no se vaya a pique.

Esto último es cierto, debemos ser proactivos, detallistas y atentos con nuestra pareja, pero todo tiene un límite. Además, debe ser recíproco. Nuestro compañero sentimental también tiene que dar su 50% para que exista un equilibrio en la relación.

Dar más de la cuenta solo destruye nuestro autoestima y aleja a la persona que amamos | (Pavel Danilyuk/Pexels)

“Tarde o temprano, o le exigiremos a la otra persona que dé un porcentaje similar (que cambie) o nos desgastemos hasta que el vínculo se vaya debilitando y, finalmente, se rompa”, explica la misma fuente.

“La relación ideal es esa en la que cada quien da un cincuenta por ciento y amar a alguien no implica sacrificio, ni desgastarnos hasta que no quedase nada de nosotros mismos”, añaden, pues de lo contrario nos encerraremos en un bucle de dolor y frustración.

Solo te llenará de mayor presión, insatisfacción e infelicidad en el vínculo | (Pexels)

Si la otra persona no está dispuesta a poner de su parte, es hora de salir de ahí porque tus necesidades también importan. Debemos entender que a veces las cosas no marchan bien y que el amor no es suficiente para sostener un vínculo, porque aunque tengamos la ilusión de que durará y de que todo irá bien a pesar de todos los problemas, la realidad es que nos volvemos dependientes al otro.