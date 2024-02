¿Qué hacer cuando un ‘casi algo’ vuelve? Los 5 pasos a cumplir antes de tomar una decisión

Las segundas oportunidades existen, al igual que el arrepentimiento, pero te decimos qué hacer cuando un ‘casi algo’ vuelve, pues aunque pueda sacudirnos (de asombro o de deseo), hay cosas que debes considerar.

En especial, con esta clase de vínculos, pues como quedaron en un limbo entre amor y amistad, siempre traen consigo recuerdos dolorosos, frustraciones, desamor y mucha intensidad como parte de su historia.

La falta de definición y conclusión puede hacer que muchos consideren que quedó “algo pendiente” y que esto los motive a evolucionar de ese estado de incertidumbre a una relación comprometida, pero no siempre pasa así.

¿Qué hacer cuando un ‘casi algo’ vuelve?

Evalúa tus sentimientos

En primer lugar, es fundamental darte un momento para reflexionar. Antes de responder o tomar cualquier decisión, procesa todo lo que estás sintiendo y pensando sobre su regreso, pero también sobre lo que sucedió en el pasado. Debes evaluar qué significó para ti, qué piensas de él ahora, cuáles son tus necesidades, expectativas y deseos.

Enfócate en tus emociones y en tus necesidades ahora que ha pasado el tiempo | (Pexels)

Es normal sentir muchas emociones revueltas, tanto positivas como negativas, así que no las evadas. Todo depende de la naturaleza de la relación previa, los motivos por los que no llegó a nada, y la situación actual de ambos.

Analiza la razón de su regreso

Deja que él sea el que te exponga sus razones, pero también intenta entender por qué esta persona regresó a tu vida. Considera si cambió su manera de ser realmente, si las circunstancias son distintas, qué puedes hacer tú de diferente. Cuestionarte te ayudará a tomar decisiones desde la lógica y no desde sentimientos no resueltos. Es importante balancear si la relación anterior terminó debido a circunstancias externas o incompatibilidades fundamentales.

Comunicación abierta

Exprésale tu temor de repetir patrones pasados y dile cuáles son tus límites, necesidades y expectativas para que él tenga muy claro y decida si está dispuesto a cumplir con eso y comprometerse. Define lo que estás dispuesta a aceptar y lo que no en esta potencial nueva etapa de la relación. Escucha también lo que él tiene que decirte. Discute cualquier malentendido o inquietud que haya quedado sin resolver en el pasado.

No te sientas presionada en tomar una decisión | (Freepik)

Consulta con tus amigos o consejeros

Háblalo con tus amigos de confianza o familiares pues pueden proporcionarte un punto de vista externo y consejos imparciales. A menudo, aquellos que no están emocionalmente involucrados pueden ofrecer grandes luces al respecto.

No te apresures en tomar decisiones

Por último, tómate el tiempo que necesites antes de tomar una decisión importante. No sientas la presión de apresurarte en reanudar la relación si no te sientes completamente segura o hacer algo de lo que te arrepientas. Aunque existe la posibilidad de que los casi algo vuelvan, no hay garantía de que funcionen realmente. Considera que también podrían llegar otros amores (mejores) a tu vida.