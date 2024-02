A todas nos ha pasado alguna vez, lo que nos deja desconcertadas y con la duda sobre qué significa que un hombre te vuelva a buscar cuando ya estás con otro.

Cuando nosotras ya hemos superado ese episodio y hecho nuestro proceso de duelo, regresan para paralizar nuestro mundo, llenarnos de emociones revueltas y cuestionarnos nuestras decisiones amorosas.

¿Qué significa que un hombre te vuelva a buscar cuando ya estás con otro?

Pues bien, hay muchas razones para este comportamiento. La más habitual es que al verte con la otra persona se dio cuenta de que te perdió definitivamente y está haciendo su último intento para reconquistarte porque está arrepentido.

A lo largo de este tiempo te estuvo extrañando, pero no tuvo la valentía para dar un paso adelante por temor al rechazo. Estuvo reflexionando que siente cosas hacia a ti, que fue un error dejarte ir y realmente quiere que le des una segunda oportunidad antes que sea demasiado tarde.

Puede ser una estrategia de manipulación, ten cuidado | ( vjapratama/Pexels)

Otros lo hacen por una razón más egoísta. Ni contigo, ni sin ti. No soportan verte con otro, pero no están dispuestos a cambiar para que puedan tener una relación sana. No soporta perder ni que seas feliz al lado de otra persona, aunque sepan que no son el uno para el otro.

Son los celos y la necesidad de competir por tu atención lo que los motiva a volver. Muy probablemente en el momento que te vean ilusionada o que ya te tienen, saldrán corriendo otra vez.

Puede ser que se sienta solo o tenga el ego herido al verte con otro | (Imagen de Stefamerpik en Freepik)

Otra razón por la que un hombre te vuelva a buscar cuando ya estás con otro es que se siente solo. Tú ya pasaste la página y él sigue estancado, sin nadie más, así que se siente solo y vulnerable emocionalmente, por lo que vuelve a ti porque eres un refugio ‘seguro’ para llenar ese vacío aunque sea temporal.