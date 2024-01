¿Qué es una relación de rebote? 5 señales de que estás en una y necesitar cortarla ya mismo

Las relaciones de rebote son forzadas y no parten desde el verdadero amor e interés por el otro | (Freepik)

En el terreno amoroso cualquier cosa puede pasar, incluso meternos en una relación de rebote, la cual es muy tóxica para nosotras a largo plazo.

Quienes la han experimentado afirman que es una experiencia traumática que daña nuestro autoestima, por lo que la honestidad de tu compañero sentimental y poner límites de tu parte es fundamental antes de arrancar el vínculo afectivo.

¿Qué es una relación de rebote?

Una relación de rebote es aquella que surge poco después de que una persona corta con su ex. Ya sea porque tu pareja te ocultó esta información o tú decidiste omitirlo, la mayoría de las veces no terminan bien porque no ha elaborado su duelo por completo o de forma sana.

Las relaciones de rebote suelen ser muy dolorosas | (Pexels)

Conocido popularmente bajo la frase de “un clavo saca al otro”, la intención de ese tercero es olvidar a su anterior amor con uno nuevo.

Señales de que estás en una relación de rebote

Una de las señales más comunes es que él o ella quiere avanzar muy rápido contigo, ya sea exigiéndote un compromiso que aún no se ha cultivado, siendo muy expresivos con sus palabras o con gestos románticos exagerados para el poco tiempo que tienen conociéndose.

Asimismo, son personas que les encanta oír elogios o que los consientas. Es su ego y su necesidad de validación tras la ruptura, por lo que buscarán que tú aumentes su confianza en sí mismos.

Realmente no hay un vínculo real porque la otra persona lo hace por egoísmo, vacíos emocionales y desde el dolor | (Pexels)

En las relaciones de rebote también es común que ese otro no se enamore realmente. No lo notes entregado o interesado hacia ti. De hecho, puede que no te pregunte cómo estás, sobre tus aspiraciones, te acompañe en el cumplimiento de tus metas ni busque tu bienestar. Suele ser egoísta.

Las actitudes intermitentes y las contradicciones entre lo que dice y hace igualmente son frecuentes. Pero lo peor, y que tiende a destruir a la otra persona, son las comparaciones con su expareja, lo que hace obligatorio salir de ahí.