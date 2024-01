5 señales de que te enamoras muy rápido y esto está afectando todas tus relaciones

Hay un problema que manifiestan miles de mujeres y es que cuando te enamoras muy rápido, estás condenando a tus relaciones a que acaben antes de tiempo.

¿La razón? Esto sucede para llenar carencias afectivas, lo que hace que vivamos el vínculo con mucha ansiedad, generando conductas de autosaboteo o que terminan de alejar a la otra persona. También puede ser que nos llevemos grandes decepciones al no conocer bien a la otra persona, sus verdaderas intenciones o si son correspondidas.

Si nos enamoramos rápido, la mayoría de las veces terminaremos decepcionadas (Pexels)

No podemos enamorarnos indiscriminadamente. Debemos darle la oportunidad al otro que nos demuestre su verdadero ‘yo’ antes de poder entregarnos. Por eso, es importante identificar porqué queremos tanta atención o afecto por parte del otro y hacer el trabajo interno. La baja autoestima, ansiedad por encontrar pareja, miedo a la soledad, necesidad de validación y buscar sentirte especial o querida, inciden.

Señales de que te enamoras muy rápido

Idealizas a la otra persona

No se equivoca la frase que afirma que idealizar a la otra persona es condenarla a decepcionarnos. Ese ser no es perfecto ni merece que lo pongamos en un pedestal, proyectando deseos y hasta imaginando fantasías de cosas que no existen aún.

Mientras nos vamos enamorando hay que ir buscando el pensamiento lógico: cuáles son sus virtudes, sus defectos, desea lo mismo que yo o no, superó a su ex, nuestros estilos de vida son compatibles, etc. El amor jamás debe ser ciego.

Hay muchos gestos románticos exagerados desde el principio

¡Cuidado con el love bombing! Deberíamos desconfiar de una persona que desde las primeras semanas de conocernos ya dice que nos ama y hace cosas exageradas por nosotras. Luego, se aburrirá o se dará un golpe de realidad, y nos dejará ilusionadas. Si eres tú la que quiere hacerlo, es mejor que guardes esos detalles para más adelante.

El enamoramiento veloz es producto de carencias afectivas | (Usuario/Unsplash)

Conociste a sus amigos y familiares antes de tiempo

Si no te sientes cómoda conociendo a sus familiares y amigos porque tienen poco tiempo de verse, es necesario que marques el límite con respeto. Sé que muchas pensamos que esto es una señal de que quiere comprometerse, pero para algunas personas no significa lo mismo. ¡No te ilusiones al respecto!

Quieres hablar con él o verse todo el tiempo

Cuando nos enamoramos de forma ansiosa, el pensamiento se focaliza en el otro obsesivamente, solo importa la relación, todo lo que hacemos se orienta hacia él o ella, el nivel emocional siempre es intenso, desbordante, adictivo. Esto no es nada saludable y deriva en dependencia emocional.

Evitas tus emociones

Si no te gusta sentir dolor, tristeza, frustración, preocupación, enfado, entre otras emociones que pueden surgir por cosas cotidianas de la vida, puedes buscar esas relaciones para sentirte mejor. Hay que aprender a autoregularnos y no engancharnos con los demás con la falsa esperan

Queremos que las emociones negativas se transformen en otras mejores. Pero es más sano aceptarlas en lugar de reprimirlas, y que aprendas a gestionarlas de la manera adecuada.