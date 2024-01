¿Crees que tu pareja finge que te quiere? Estas son 5 señales que lo delatan

Los comportamientos de un hombre revelan mucho sobre lo que hay en su corazón. Por eso, si se tiene alguna duda sobre sus sentimientos, basta con mirar con atención cómo se comporta.

En el caso de que sientas que su interés no es genuino y solo finge que te quiere, hay algunas señales que ellos envían involuntariamente con su forma de actuar y los delatan sin que se den cuenta.

¿Cómo saber si un hombre finge que quiere a una mujer?

Si quieres saber de cuáles indicios se trata, a continuación, recopilamos cinco de los principales signos de que un hombre no te ama como asegura hacerlo, de acuerdo a la revista Glamour.

Te toma de la mano débilmente

Una de las señales de que un hombre finge amor se descubre al tomarse las manos. En una pareja, cuando ambos se toman de la mano con poca fuerza, quiere decir que existe seguridad entre ellos.

No obstante, si uno toma la mano con fuerza y el otro no, significa que el segundo no tiene el mismo interés. Así que, si tú agarras la mano de tu chico fuerte, pero él no, está fingiendo su cariño.

Quiere cambiar aspectos de ti

Un gran indicio de que un hombre no tiene interés genuino en una mujer es que intente cambiar cosas de ella. Nadie que te quiera de verdad te empujará a adoptar cambios que no deseas.

Lamentablemente, muchos chicos entran en una relación con la idea de que podrán transformar a su compañera, pero eso solo comprueba que nunca estuvo genuinamente interesado.

No toma en cuenta tu opinión

Si cuando conversas con tu pareja siempre es él quien habla y tú solo escuchas, es porque no le importa en lo más mínimo saber qué piensas o sientes sobre el tema de conversación que tienen.

Podría ser parte de su personalidad y que no seas la única con la que se comporta así. Empero, si le expresas que eso no te gusta y sigue haciéndolo, es porque no tiene interés en respetarte.

Solo es cariñoso en público

Otra gran señal de que un hombre finge quererte es que solo te demuestre afecto en público. Muchas personas inician un romance solamente con el fin de cumplir con un requisito social.

Su interés está en que sus allegados vean que tiene un idilio feliz. Por eso, cuando asisten a reuniones, se mueren de amor por su pareja, pero al volver al ámbito privado todo se desvanece.

Nunca tiene tiempo para ti

El pasar tiempo de calidad juntos es crucial para mantener un romance sano. Así que, si tu pareja nunca tiene tiempo ni espacio para ti entre sus obligaciones, es un signo de que finge que te quiere.

Por supuesto, debes tener en cuenta de esto es un asunto de recuento; es decir, solo debes preocuparte si los indicadores que te presentamos en este artículo se repiten demasiadas veces.