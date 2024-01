¿Tu pareja te está quitando tu energía femenina? Así puedes saberlo y recuperar el control

Para alcanzar el empoderamiento debes reconocer si tu pareja te está quitando tu energía femenina o bien, no has podido conectar bien con esta parte de ti.

Y es que si nos olvidamos, nos relegamos y estamos de últimas en la lista de prioridades iremos perdiendo nuestra identidad, amor propio y poder, así que ponte manos a la obra para activarla.

Si no te reconoces a ti misma ni disfrutas de tu compañía, tu energía femenina puede estar maltratada (Freepik)

La energía femenina no está relacionada con arreglarnos más o ser coquetas, sino mas bien con conectar con nuestras emociones, sensibilidad e intuición. Es permitirnos ser sensibles y fuertes a la vez, generar armonía, alegría y esperanza en los que nos rodean, compartir con los demás y también estar dispuestas a recibir.

Cómo saber si tu pareja te está quitando tu energía femenina

Pues bien, si estás en una relación tóxica tu energía femenina brillará por su ausencia. No necesariamente tiene que ser un vínculo cargado de violencia. Por ejemplo, puede ser que tengas que asumir tantas responsabilidades laborales y en el hogar (porque él no pode de su parte), que te hayas olvidado de ti misma.

Cuando tu pareja te está quitando tu energía femenina no sabes lo que quieres y dejas que él sea el que tome las decisiones por ti. Eres vulnerable a que esa persona te hiera y no pones límites, tienes inseguridades, eres dramática y no cultivas tu crecimiento personal.

Las relaciones de pareja negativas o tóxicas pueden robarnos nuestra energía femenina (Freepik)

También se denota cuando tenemos malas relaciones con otras mujeres o somos muy celosas. Tienes dificultades para recibir regalos o elogios, no te permites disfrutar de momentos de descanso o tus pasatiempos, temes la intimidad emocional y eres muy rígida o controladora.

Si todo esto te suena, debes conectar con tus emociones sin huir de ellas. Puede ser con amigas, un terapeuta o contigo misma escribiendo, llorando, meditando. Escucha tu cuerpo y sus necesidades, tampoco te olvides de hacer cosas que disfrutas como caminar, bailar, pasear. Deja que aflore.