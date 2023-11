5 razones por las que debes dejar de pensar que la infidelidad de tu pareja fue tu culpa

Razones por las que debes dejar de pensar que la infidelidad de tu pareja fue tu culpa No te dejes convencer de lo contrario (Freepik)

Aunque en medio del dolor nuestra mente nos juega varios trucos, debes dejar de pensar que la infidelidad de tu pareja fue tu culpa.

Muchas veces decimos “si quizás hubiese hecho esto”, o cambiado aquello, pero la realidad es que él es un individuo aparte y pensante que tomó la decisión de engañarte, en vez de buscar una mejor solución al estado de la relación.

En todo caso, la responsabilidad de lo que se hizo mal debe ser compartida, cada quien asumiendo con madurez su parte, pero no te dejes señalar o convencer de lo contrario porque es pura manipulación.

Razones por las que la infidelidad de tu pareja no fue tu culpa

La infidelidad es una decisión

El primer motivo de peso que debes entender es que él tomó la decisión consciente de ir más allá con esa persona, sabiendo que era incorrecto, que te lastimaría y que pondría en riesgo el vínculo que ustedes tenían. El asumió el riesgo y ahora tú estás pagando la peor parte con el corazón roto.

Una infidelidad comienza desde antes de consumar el acto Freepik

Es un comportamiento individual

Que alguien falte a la lealtad y fidelidad de la relación muchas veces no tiene que ver con el compañero sino consigo mismo. Es decir, es una expresión de sentimientos o situaciones internas mal manejadas como miedo al compromiso, inmadurez afectiva, baja autoestima, presión social, entre otros. No te hace menos valiosa como persona.

Refleja que había algo mal

Siguiendo la misma línea de lo anterior, no creas que es porque no eres lo suficientemente guapa o buena en la cama. Puedes ser una extraordinaria persona pero el amor no basta en una relación. Influyen muchos factores que pueden hacer que la relación se deterioró, buscó aventura para sentir otras emociones nuevas o había comunicación defectuosa.

La infidelidad de tu pareja no tiene nada que ver con tu valor personal (Foto: Freepik)

Él debe asumir su responsabilidad

Echarle la culpa a un tercero es una salida fácil para no asumir que se equivocó, te lastimó y debe pagar las consecuencias al respecto. Debes dejar de pensar que la infidelidad de tu pareja fue tu culpa y hacer lo que necesites en este momento para sentirte mejor, priorizándote.