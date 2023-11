Señales de que tienes una química intensa con alguien que acabas de conocer

Hay pocos sentimientos en el mundo que se sienten tan bien como experimentar esa química inexplicable con una persona que acabas de conocer. La química romántica a menudo se describe como una “chispa” que se siente entre dos personas en el primer encuentro.

De acuerdo con expertos, en cualquier interacción por primera vez entre dos personas, el tipo de relación que se buscará, a menudo se determina en menos de una hora y solo toma cinco minutos evaluar la compatibilidad. Por supuesto, las primeras impresiones no lo son todo, pero muchas cosas pueden depender de ellas cuando se trata de química romántica.

En las primeras etapas de una relación, incluso el toque más pequeño o el contacto visual más breve es suficiente para sentir ese hormigueo por todo el cuerpo. Este sentimiento es lo que normalmente llamamos química entre las personas, o “la chispa”: un brillo en los ojos, un latido acelerado o mejillas sonrojadas que indican que dos personas realmente se están conectando.

La química es la conexión emocional entre dos personas. Esta conexión mutua puede tomar diferentes formas y puede cambiar a lo largo de la relación, desde la primera cita hasta el quincuagésimo aniversario. Aun así, el vínculo fundamental entre personas con buena química es profundo y reconocible y puede proporcionar una sensación de entusiasmo, seguridad y respeto a la relación.

¿Qué causa la química entre un hombre y una mujer?

1. Intereses mutuos

Una de las principales causas de la química en las relaciones es que ambas personas comparten intereses mutuos, especialmente en las cosas que les importan. El resultado de esto es que pueden pasar tiempo juntos y, cada vez que lo hacen, tienen más ideas y planes para seguir.

2. Atracción física

Ésta es una de las causas obvias de la fuerte química entre un hombre y una mujer. Sin embargo, en lo que respecta a la química, es imposible sentir una atracción tan profunda por alguien que no te agrada físicamente. Aunque pueden tener intereses en común y sentir esa conexión, para que exista química, ambas personas deben sentirse atraídas sexualmente.

3. Hormonas

Cuando hay atracción física, es natural que la biología intervenga y se haga cargo. Para que exista química, tus hormonas y las de tu pareja deben estar en juego y en plena fuerza. Las hormonas responsables de esto generalmente se clasifican en aquellas que fomentan la lujuria, la atracción y el apego.

Esto implica que para que ocurra la química, su composición biológica debe contribuir en gran medida a todo lo que sucede dentro de usted.

4. Simpatía

Aparte del aspecto biológico de las cosas, uno de los factores responsables de la química física entre un hombre y una mujer es el factor simpatía. Cuando pasan tiempo juntos, deben poder agradarse mutuamente. Para que esto suceda, ambas personas deben tener el comportamiento correcto.

Deben ser de buen corazón, divertidos, empáticos y comprensivos. Si este no es el caso, no habría necesidad de desear química porque puede que no suceda.

Señales de que tienes una química intensa con alguien que acabas de conocer

1. Sus ojos están conectados todo el tiempo

Otra señal de química entre ambos es que cuando están juntos, sus ojos parecen conectarse y fijarse. A veces, sostienes la mirada por mucho más tiempo del necesario, y esto puede incluso resultar embarazoso, sobre todo cuando estás con otras personas que empiezan a notar lo que está pasando.

Incluso cuando se alejan el uno del otro, el contacto visual permanece e incluso puedes encontrarte siguiendo cada uno de sus movimientos con los ojos.

3. La tensión sexual es palpable

Su más mínimo contacto enciende un fuego en lo profundo de tu estómago y sientes ganas de envolverlos en un gran abrazo. Por otra parte, la tensión sexual puede presentarse de muchas maneras, incluido el deseo de estar más cerca de ellos y tenerlos en tus brazos.

O podría ser algo más abrumador, como un deseo intenso de llevarlos a la cama de inmediato. En cualquier caso, la química se caracteriza principalmente por intensos sentimientos de tensión sexual.

5. No te reprimes

Otra señal de buena química entre un hombre y una mujer es que no están dispuestos a reprimir la forma en que se relacionan entre sí. Muchas personas han tenido al menos una mala experiencia en su vida adulta, no es raro que duden a la hora de comprometerse en una relación. Sin embargo, cuando conoces a alguien con quien tienes una gran química, todas tus inhibiciones desaparecen.