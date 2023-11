Aprender a decir “merezco algo mejor” es un acto de amor propio: así puedes ponerlo en práctica

A veces ponemos demasiadas excusas de por qué no merecemos lo mejor. Nos conformamos con esa pareja que no nos hace tan bien, porque nos hacemos a la idea de que “es lo que hay” y que “nadie más nos querrá”. Nos quedamos en ese trabajo en donde no valoran lo que hacemos, por más esfuerzo que hagamos porque hemos programado nuestra mente para que piense que “no somos suficientemente buenas para encontrar algo mejor”.

Muchas veces incluso nos aferramos a decir que hay quienes están peor y agradecemos eso poco que tenemos aunque sepamos en el fondo que no es lo que realmente queremos.

Cuando ponemos tantas excusas a buscar algo mejor es porque en realidad tenemos miedo y no confiamos en nuestras capacidades. No queremos ser rechazadas, ni fallar; queremos evitar un nuevo dolor aunque permanecer en la misma situación ya duela lo suficiente.

Pareja Presta atención a los patrones que sigues en tus relaciones (Freepik)

La realidad es que el miedo nos aleja de la verdadera felicidad porque nos impide correr riesgos que nos pueden llevar a lo bonito que realmente merecemos.

Cualquiera que sea la situación en la que te encuentres, ya sea una pareja emocionalmente indisponible, una amistad que sólo te drena la energía, un trabajo que no reconoce tu valor o lo que sea que te esté lastimando, aprender a decir “no merezco esto” o “merezco algo mejor” será un gran paso para abrir nuevos caminos hacia la verdadera felicidad y plenitud.

Cuando te das cuenta de que mereces algo mejor, aprendes a perdonar, seguir adelante, amarte a ti misma y encontrar en tu vida esa motivación que te faltaba.

Amor propio Esto pasa cuando entiendes que mereces lo mejor (Unsplash)

Házte esta promesa: Reconocer lo mucho que vales, que eres lo suficientemente bonita, inteligente e interesante como para soportar a personas que no te meren, que no te tratan bien y que no te hacen sentir bien conmigo misma. Aprender a poner punto final en donde no puede haber continuación.

Cómo poner en práctica el decir “merezco algo mejor”

El momento presente es todo lo que tenemos y merecemos disfrutarlo. Preocuparse todo el tiempo es agotador, tanto física como mentalmente y al final, no se logra nada excepto tener más preocupaciones.

¿Entonces por qué lo hacemos? Porque sentimos que si nos preocupamos, estamos tomando una acción positiva. Sentimos que hacerlo puede cambiar la situación, cuando en realidad no es así. Aquí te decimos algunas acciones que puedes tomar para cambiar tu mentalidad y atraer lo bonito que mereces.

Aprende a ver el panorama completo

No te quedes estancada en las cosas pequeñas. Concéntrate en lo que es realmente importante y en cómo puedes conseguir lo que quieres de la vida. Organízate para que puedas definir mejor tus objetivos y establecer métodos para alcanzarlos.

Házte cumplidos

Suena cliché pero una forma pequeña pero eficaz de sentirte bien y aumentar la confianza en ti misma es hacerte un cumplido. Al felicitarnos con regularidad, empezamos a cambiar la relación que tenemos con nosotros mismos y nuestra forma de pensar. Es una forma de entrenarnos para centrarnos en los aspectos positivos, que crean sentimientos más positivos.

Incluso si sientes que no hay nada de qué felicitarte, vale la pena elogiar algo pequeño, incluso si eso sólo fue haberte levantado temprano o terminado tus pendientes antes de tiempo. Afirmaciones positivas como “puedo hacer esto” o “soy digna” también pueden ser una forma de demostrar amor propio.