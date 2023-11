5 señales de que ese hombre te quiere aunque no te lo diga

Señales de que ese hombre te quiere aunque no te lo diga Así puedes saber si sus actos reflejan amor (Freepik)

Muchas veces nos encontramos con personas que les cuesta expresar sus sentimientos, pero nos aman. Estas son las señales de que ese hombre te quiere aunque no te lo diga, pues tiene esas dificultades.

Eso sí, hay que hacer la observación de que no podemos confundirlos con aquellos que en realidad no nos quieren sino que nos utilizan para su propio beneficio y recordar que somos merecedoras de que nos expresen pasión, así que no nos podemos conformar solamente con migajas.

Busca tener contacto físico

Esto es clave en los hombres, que suelen manifestar mucho sus sentimientos de amor o deseo mediante el contacto físico. Debido a la atracción que siente hacia a ti busca estar cerca físicamente, le gusta abrazarte, acariciarte o rozarse con tu piel, ya que el amor se manifiesta a través de la cercanía.

La cercanía física es una gran indicio de amor (Freepik)

Te busca para contarte sus cosas

Eres una clase de refugio emocional para él. Está ahí para contarte sus éxitos, sus decepciones, sorpresas y novedades. Contigo siente la confianza de abrirse y además significa que eres su prioridad pues te tiene presente siempre, así que quizás es algo más allá que solo cariño.

Recuerda pequeños detalles

Está siempre atento a lo que le dices, te pregunta por cosas del pasado o busca actualizarse con cosas que le manifestaste. Recuerda pequeños detalles o situaciones que vivieron juntos con exactitud. Esto es demostración del interés que tiene hacia a ti porque estar pendiente de alguien es amor.

Él puede tener sentimientos hacia a ti pero aún no se anima a confesarlos (Freepik)

Te ofrece hacer planes juntos

Desde citas románticas hasta cosas más casuales como hacer compras o completar un trámite. Le gusta tener tiempo de calidad juntos y además busca tener tiempo a solas contigo para conectar de una manera especial.

Se pone celoso

Entre la señales de que ese hombre te quiere aunque no te lo diga más clásicas está que se molesta cuando sabe que estás conociendo a otra persona. Muchas veces se está enamorado o ilusionado, pero no se atreve a decírtelo, así que sufre si te ve conociendo a otra persona. El miedo a ser rechazado no le deja sincerarse o bien, hay otras limitantes.