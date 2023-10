¿Qué es el Síndrome de la Persona Altamente Sensible? Robbie Williams revela que lo padece

Robbie Williams ha lanzado grandes revelaciones sobre su vida, entre ellas que recientemente fue diagnosticado con el trastorno de “persona altamente sensible”.

El ex cantante de Rock DJ, de 49 años, pasó años siendo adicto a la comida y las drogas antes de recuperar la sobriedad, por lo que ahora ha sorprendido al declarar que padece dicho problema de salud mental con el que lucha todos los días.

Le contó a The Times sobre la lista de condiciones que padece: “Oh, las tengo todas. Dispraxia, dislexia, TDAH, neurodiversidad, dismorfia corporal, hipervigilancia”.

Robbie, que tiene cuatro hijos con su esposa Ayda Field, de 44 años, añadió: “Hay uno nuevo que adquirí recientemente: HSP. Highly Sensitive Person (Persona altamente sensible)”.

Robbie Williams El cantante británico tendrá su propio documental en Netflix (Netflix)

El cantante dijo que también padecía trastorno de estrés postraumático y continuó: “Obviamente tengo una personalidad adictiva. Sin embargo, no tengo un trastorno de personalidad narcisista ni un trastorno de personalidad dividida (...) Las estoy coleccionando todas, como si fueran insignias Scout”.

¿Qué es el Síndrome de la Persona Altamente Sensible?

Una persona altamente sensible (PAS) es un individuo neurodivergente que se cree que tiene una sensibilidad aumentada o más profunda del sistema nervioso central a estímulos físicos, emocionales o sociales. Algunos se refieren a esto como sensibilidad al procesamiento sensorial, o SPS para abreviar.

Si bien a veces se describe negativamente a las personas altamente sensibles como “demasiado sensibles”, es un rasgo de personalidad que trae consigo fortalezas y desafíos.

El término persona altamente sensible fue acuñado por primera vez por los psicólogos Elaine Aron y Arthur Aron a mediados de los años 1990. Elaine Aron publicó su libro “La persona altamente sensible” en 1996 y el interés en el concepto ha seguido creciendo desde entonces.

Robbie Williams El cantante británico tendrá su propio documental en Netflix (Netflix)

Características de las Personas Altamente Sensibles

Existen varios rasgos o características comunes a las PAS, según los investigadores que identificaron este rasgo de personalidad:

Evitar películas o programas de televisión violentos porque se sienten demasiado intensos e inquitan.

Sentirse profundamente conmovido por la belleza, ya sea expresada en el arte, la naturaleza o el espíritu humano, o incluso a veces incluso en un buen comercial.

Sentirse abrumado por estímulos sensoriales como multitudes ruidosas, luces brillantes o ropa incómoda.

Sentir la necesidad de descansar, especialmente cuando tienes días agitados; necesidad de retirarse a una habitación oscura y tranquila

Tener una vida interior rica y compleja, completa con pensamientos profundos y sentimientos fuertes que los acompañan.

Así ha enfrentado Robbie Williams sus trastornos mentales

De 2006 a 2009, Robbie luchó contra una agorafobia que lo dejó confinado en casa durante tres años.

Anteriormente había revelado que entró en rehabilitación en 2007 después de tomar speed, ácido, heroína, cocaína y cantidades deslumbrantes de medicamentos recetados.

Robbie Williams El cantante británico tendrá su propio documental (Instagram)

Robbie añadió a The Times cómo se sentía abrumado por la fama en los primeros días de Take That: “Cuando me uní (a la banda) tenía 16 años, era una locura. Yo era el centro del mundo de la cultura pop. Sentí que estaba entregando más y más de mí hasta el punto en que ya no te reconoces más.

“Cuando estás en el centro de atención no puedes confiar en nadie. Estaba sufriendo un ataque de nervios y mental frente a miles de personas. Lo que me destruiría también me ha hecho exitoso. Tocar el fuego, empujar cuando diga tirar y ver si puedo vivir. No sé lo fácil que es para la gente conocerme”.