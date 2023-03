¿Casualidad o destino? 20 años después Robbie Williams volvió a subir al azar a un mismo fan

Hay cosas y acontecimientos que parecen improbables, sin embargo, como por arte de magia o azar suceden sin ninguna explicación para sorpresa de quienes lo viven y son testigos. Así fue el increíble momento que vivió en una de sus ultimas presentaciones el afamado cantante británico, Robbie Williams.

Fiel a su estilo de interactuar con sus fans, el intérprete de canciones como Angel y Feel, está acostumbrado a subir al escenario a personas como parte del show para darle un toque más auténtico de acercamiento. Lo que nunca se imaginó fue que una de las personas que subió en su visita en la ciudad de Budapest, fue la misma que lo hizo hace exactamente 20 años.

Las mismas personas en escena

El exintegrante de la agrupación juvenil de pop tendencia en la década del noventa en el Reino Unido y gran parte de Europa, Take That, estuvo en la capital de Hungría y eligió a un afortunado seguidor entre la multitud. Todo marchaba con la tranquilidad que siempre suele pasar en este tipo de shows, sin embargo, la cosa cambió cuando el artista se enteró que ya lo había elegido al fanático en otro concierto hace dos décadas atrás.

“Elegí a alguien de la audiencia para que viniera al frente y, sorprendentemente, ¡era al mismo tipo que elegí de la audiencia en Budapest hace 20 años! ¿Las probabilidades de que eso suceda? 174.240.000 a 1. Un placer verlo de nuevo, señor”, posteó Robbie Williams en su cuenta de la red social, Instagram, la cual automáticamente generó un sinfín de likes y comentarios al respecto.

Disco homenaje por sus 25 años de carrera

El pasado mes de septiembre del 2022, Willimas lanzó su disco XXV, en conmemoración de sus 25 años de historia musical como solista. Este contiene todos sus mayores éxitos orquestados y grabados en el Metroplo Orkest de los Países Bajos, bajo los nuevos arreglos de las versiones de Jules Buckley, Guy Chambers y Steve Sidwell.

Tanto la versión estándar como la de lujo trae la nueva canción “Lost”, marcada por el estilo del artista. Por su parte, la edición de lujo trae cuatro canciones originales: “Disco Symphony”, “More Than This”, “The World and Her Mother” y “Home Thoughts From Abroad”.