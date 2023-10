¡No te lo pongas! Así puedes saber si tu perfume favorito ha caducado y ya no sirve

Sabemos -se supone- que debemos desechar nuestro maquillaje y productos para el cuidado de la piel una vez que hayan pasado su vida útil. Aunque a veces nos es muy fácil seguir utilizándolos, los expertos han advertido que el uso prolongado de un producto cosmético puede provocar reacciones alérgicas y un mayor riesgo de infecciones bacterianas.

Con esto, surge la interrogante sobre si los perfumes siguen esta misma regla y la respuesta es sí y no deberíamos subestimar los riesgos de seguir usándolos pasada su fecha de caducidad.

Perfume Cuidado con la fecha de vencimiento de las fragancias (Freepik)

Así puedes saber si tu perfume ya venció

La duración del perfume depende de la composición química y de cómo se almacena. Muchos perfumes no tienen fecha de caducidad establecida y pueden durar entre 1 y 10 años.

Hay diferentes señales que te dará tu fragancia favorita cuando haya vencido, entre ellas, percibir un cambio desagradable en su aroma al momento de aplicarlo. También puede ser que cambie de aspecto en cuanto a consistencia y color.

Por esto, si al destaparlo detectas de inmediato cualquiera de estas situaciones, haz éstas pequeñas pruebas antes de aplicarlo directamente:

Prueba cómo huele: una de las formas más obvias de saber si tu perfume se ha esfumado es olerlo. Algunos perfumes pueden contener grasas, como aceites vegetales, y pueden caducar con el tiempo. Si tu aroma no contiene grasa, puede durar más. Si notas que huele muy diferente a cuando lo compraste, puedes estar segura de que se está echando a perder.

Observalo bien: Los perfumes cuyo color se vuelve más oscuro o que desarrollan opacidad con el tiempo es una señal de que están envejeciendo. A menudo, los perfumes con una alta concentración de alcohol pueden evaporarse, volviéndose mucho más concentrados en los aceites esenciales. Si notas menos perfume en el frasco y estás segua de que no lo has estado usando demasiado, es una buena señal de que está caducando.

Perfume Cuidado con la fecha de vencimiento de las fragancias (Freepik)

Esto pasa si sigues usando un perfume que ya caducó

Las opiniones respecto a usar perfumes que pasaron su fecha de caducidad está dividida sin embargo, algunos aseguran que en pieles delicadas puede provocar irritación y alergia.

En este sentido, no se recomienda el uso de perfumes caducados ya que al igual que otros productos cosméticos, tienen una vida útil y pueden perder su calidad y eficacia con el tiempo. Si bien el olor de un perfume caducado aún puede ser detectable, es posible que se presenten otros riesgos que no tienen que ver con la salud sino con el hecho de que no huela como esperabas o no dure tanto tiempo en la piel.