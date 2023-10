Cómo saber que tu pareja no se quiere casar y nunca lo hará: frases y señales que lo evidencian

Pareja Si tu pareja no se quiere casar lo evidenciará con sus actitudes y comportamientos ( Pixabay/Pexels)

Si ves que tu pareja no se compromete y quieres saber si jamás se casará contigo existen formas de descubrirlo.

Y es que algunas frases y señales o actitudes lo delatan y evidencian que nunca se va a querer casar, aunque te diga que sí lo hará.

Si ves que tu pareja te dice estas frases y te da estas señales es porque no se quiere comprometer contigo y nunca lo hará, así que no creas sus mentiras.

Frases y señales que da un hombre que nunca se casará contigo

“El matrimonio no da la felicidad”

Si tu pareja te dice que “el matrimonio no da la felicidad” es porque no cree en él, no quiere casarse y nunca lo hará.

Por más que te diga que sí se va a casar en un futuro, la realidad es que no lo hará porque no cree en él ni lo considera necesario.

Evade el tema del matrimonio

Cuando tu novio evade el tema del matrimonio es porque te está dando largas y no se quiere casar ni lo hará nunca por más que te ame.

Si un hombre no quiere hablar de ese tema es porque no cree en el matrimonio y no lo considera necesario, sin importar lo que tú quieras.

“Es muy pronto para casarnos”

Cuando tu pareja te dice “es muy pronto para casarnos” es porque no se va a casar contigo nunca.

No importa el tiempo que pase, ni el tiempo que tengan, él no se va a querer casar contigo nunca.

Se refiere al matrimonio de forma negativa

Otra señal que da tu pareja cuando no se quiere casar es que se refiere al matrimonio de mala manera y te da ejemplos de matrimonios que han fracasado.

Por más que tú le digas que es tu sueño casarte, él no va a cambiar de opinión, y no va a creer en el matrimonio.