Frases que dice un hombre que ya no es feliz contigo y piensa dejarte antes que finalice el año

Existen formas de saber si tu pareja ya no es feliz contigo, y no solo es por sus comportamientos, si no por lo que te dice y expresa.

Y es que siempre dicen frases que los deja en evidencia y que pueden ayudarte a saber que definitivamente ya no es el mismo, no quiere estar contigo , y piensa dejarte muy pronto, antes que finalice el año.

Por eso, para que estés atenta y lo descubras, te decimos cuáles son esas frases que dice un hombre que ya no es feliz contigo.

Te recomendamos: Los 4 hombres del zodiaco más tacaños y nada románticos: no gastarán ni 1 dólar para regalarte algo

Qué frases dice un hombre que ya no es feliz contigo y piensa dejarte

“Hoy no puedo verte”

Si un hombre te dice “hoy no puedo verte” y comienza a poner excusas es porque ya no eres su prioridad y no es feliz contigo, ni quiere verte.

Esta frase evidencia que te está evitando, y le falta muy poco para que termine contigo, quizás hasta lo haga por teléfono porque no tiene la valentía de decírtelo a la cara.

“Deja de fastidiarme”

Cuando un hombre te dice “deja de fastidiarme” e stá dejando claro que eres una molestia para él, que ya no te quiere y no la pasa bien contigo.

Así que si te dice este tipo de frase no solo está cometiendo un tipo de violencia emocional, sino que demuestra que ya no te quiere y lo mejor es terminar.

“No te respondo porque no puedo hablar”

Si ves que un hombre te deja de responder y ya no te envía como antes diciéndote “no te respondo porque no puedo hablar y estoy ocupado” es porque ya no te quiere y no es feliz.

Y es que está bien si sucede una vez, pero ya si pasa todo el tiempo, es solo una excusa para evitarte y sin duda pronto terminará contigo porque ya no se siente bien en la relación.

Te recomendamos: ¿Qué hago si mi novio ya no hace planes conmigo? 3 claves que debes aplicar

“Necesito mi espacio”

Si un hombre te dice “necesito mi espacio” es porque definitivamente ya no es feliz contigo y no te quiere, pues quien te quiere aprecia pasar tiempo contigo y jamás le vas a fastidiar ni va a necesitar estar sin ti.

Así que si tu pareja te dice esta frase debes estar alerta que va a terminar contigo en cualquier momento.