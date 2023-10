¿Qué hago si mi novio ya no hace planes conmigo? 3 claves que debes aplicar

Las relaciones de pareja no son fáciles, siempre existen problemas, pero lo importante es superarlos cuando hay amor, y saber cuándo hay que decir adiós.

Muchas veces pasa que sientes que tu pareja cambia contigo o ya no es tan amoroso como antes, e incluso no hace planes contigo, y eso te hace sentir mal.

Pueden ser muchas las razones que lo lleven a eso, ya sea falta de interés, no tienen los mismos gustos, no estás entre sus prioridades, no tiene dinero, o simplemente está muy ocupado y en realidad no tiene tiempo.

Sin embargo, existen algunas cosas que puedes hacer ante este comportamiento de tu pareja, para tratar de buscar una solución.

Qué hacer si tu pareja ya no hace planes contigo

Habla con él y exprésale tus necesidades

Muchas veces pasa que tu pareja y tú tienen prioridades diferentes y él no se da cuenta que te está afectando al ya no haces planes, por eso es importante que lo hables con él y le expreses lo que sientes.

Quizás esto lo haga reflexionar, darse cuenta de las cosas y comenzar a planear más salidas contigo.

Averigua si tiene problemas de dinero y lleguen a un acuerdo

A veces tu pareja deja de hacer planes contigo porque está viviendo momentos difíciles económicamente, pero le da pena decírtelo, y realmente cualquier plan puede ser costoso, y por eso los evita.

Así que pregúntale si a eso se debe que ya no salgan, que sea sincero, y si es así, trata de llegar a acuerdos con él, en el que ambos paguen y así puedan disfrutar una salida juntos de vez en cuando, como antes.

Preséntale opciones de salidas sencillas, a las que no pueda decir que no

También puedes buscar diferentes opciones de salidas y proponérselas a tu pareja para que no tenga opciones de decir que no.

Y es que no es necesario gastar mucho dinero ni pasar mucho tiempo juntos, lo importante es hacer planes, y pasar tiempo de calidad, ya sea caminando, paseando por el parque, yendo por un café, o en casa viendo películas, allí no habrá excusas.

Si haces todo esto y tu pareja aún te dice que no, te evita y no te da el tiempo que mereces, entonces amiga ya sabes que es momento de decir adiós.