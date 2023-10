Cómo saber si tu pareja sufre de afecto evitativo y está afectando a la relación: qué puedes hacer

Poco se habla del apego evitativo, y quizás puede que tu pareja lo padezca y ni lo sabes, creyendo que no te quiere o se trata de alejar de ti pero no es así.

Este tipo de apego es muy común y viene desde la infancia, y puede afectar mucho la relación de pareja, por lo que te explicamos lo que es.

Qué es el apego evitativo y cómo saber si tu pareja lo sufre

El apego evitativo se caracteriza por evitar la dependencia en las relaciones y la intimidad emocional, y existen claras señales y comportamientos para saber si tu pareja la sufre.

Y es que generalmente las personas que sufren de este tipo de apego son independientes, no expresan sus sentimientos, o al menos les cuesta mucho y tampoco son de demostrar cariño físicamente, sintiéndose incómodos así sea con su pareja, es decir contigo.

Este tipo de apego generalmente se desarrolla en la infancia, cuando no se recibe una respuesta adecuada a sus necesidades y no tiene una relación cercana, amorosa y segura con sus padres, lo que lleva a que ese niño o niña crezca desconfiando de cualquiera y evitando la intimidad emocional.

Cómo afecta a tu relación el afecto evitativo de tu pareja y qué hacer

Si tu pareja sufre de este tipo de apego, afecta la relación de gran manera, pues a él le cuesta expresar sus sentimientos, ser amoroso contigo, mostrarte afecto físico, y hasta se puede llegar a sentir incómodo contigo.

Esto trae problemas de comunicación, falta de conexión emocional, e intimidad emocional, haciéndote pensar que no te quiere, que no es feliz contigo, y no es así.

Esto puede enfriar la relación y afectarte a ti, y si de verdad amas a esa persona y quieres estar con él, puedes ayudarlo, invitándolo a una terapia cognitivo-conductual y terapia de apego.

Sin duda esto mejorará su relación y podrá ayudarlo a superar ese miedo a expresar sus sentimientos a ser vulnerable y poco a poco se irá soltando contigo.