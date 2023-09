Cómo romper el hielo tras discutir con tu pareja y encontrar solución al problema

Toda relación tiene desacuerdos y discusiones, son parte importante en el desarrollo de la misma. Éstas ayudan a que se fortalezca con el tiempo pero por supuesto, deben ser bajo ciertos términos que lleven a una solución, no que se queden en puro odio y resentimiento.

Si el debate o la discusión son saludables, ayudará a las parejas a comprenderse bien y a aceptarse mutuamente con sus diferencias. Sin una reparación adecuada, puede romper la relación de muchas formas.

¿Acabas de tener una discusión y no sabes cómo romper el hielo para buscar soluciones en lugar de quedarse en silencio y hacer como si nada pasara? Aquí te damos una guía de qué hacer.

Romper el hielo tras una discusión con tu pareja

Pareja Las discusiones sanas son parte de toda relación (Freepik)

1. Dense tiempo y espacio

Es válido que después de una discusión busquen tiempo fuera a solas pero no siempre pueden quedarse así. Es difícil pensar en soluciones cuando sus emociones están a mil pero después de un poco de calma podrán considerar la situación de manera lógica.

2. Honestidad ante todo

La honestidad siempre gana. Si no sabes qué decir, cuéntalo todo. Puedes escribirlo para darte el tiempo de expresarte adecuadamente y dárselo a tu pareja en un momento de más calma.

3. Prepara su comida favorita

Ya sea que tú tomes la iniciativa o tu pareja, preparar eso que tanto le gusta al otro -aunque sea en silencio- puede llevarlos a romper el hielo. Es un viejo truco de mamá muy efectivo. De principio no tienen que hablar del problema, sólo disfruten de ese tiempo juntos comiendo. Poco a poco pueden ir abriendo la conversación.

Pareja Hablar las cosas siempre será fundamental tras una pelea (Freepik)

4. Haz algo para hacerlos reír

Es algo muy simple pero la risa compartida es increíblemente poderosa debido a las hormonas que se liberan cuando sonreímos. Reír con tu pareja justo después de sicutir, puede aliviar la tensión y derribar muros, lo que facilita que encuentren su centro y puedan hablar con más calma.

5. Hablen desde el “yo”

Una vez que han iniciado conversación, es necesario poder comunicarse de manera efectiva. Utilicen declaraciones desde el “yo”. Esto es: “yo pienso, yo siento, yo creo” en lugar de comenzar señalando al otro. De esta manera, tu pareja no sentirá que la estás culpando o haciendo suposiciones sobre lo que le ocurrió. Cuando explicas las cosas desde tu propia perspectiva, es menos probable que tu pareja se ponga a la defensiva y es más probable que te escuche.

Pareja Así puedes saber si la relación con tu novio es más una amistad (Freepik)

4. Escuchen activamente

La escucha activa se refiere a escuchar para comprender realmente lo que está diciendo tu pareja. Esto también incluye notar señales no verbales. Es importante dejar el teléfono, apagar la televisión y asegurarse de que no haya otras distracciones. Haz contacto visual y dale a tu pareja toda tu atención. No interrumpas a tu pareja a menos que estés tratando de mejorar la comprensión. La atención debe centrarse en comprender realmente el punto de vista de tu pareja, no en lo que tú quieres decir. Obviamente esto debe ser mutuo así que al terminar, expongan un resumen de lo que dijo el otro para que vean que realmente les importó lo que dijeron.