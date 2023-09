Te ilusionó y ya no actúa igual contigo: ¿qué significa y cómo sobrevivir a esta decepción?

Te ilusionó y ya no actúa igual contigo Esta situación puede ser muy dolorosa (Freepik)

Que tus expectativas se rompan es de lo peor que podemos vivir en las relaciones amorosas. Eso es lo que sucede cuando un hombre te ilusionó y ya no actúa igual contigo, dejándote con muchas dudas e inseguridades.

Cuando él se aleja, debes priorizarte a ti misma No te eches a morir (Vera Arsic / Pexels/Pexels)

La mente comienza a sobrepensar imaginando muchos escenarios de lo que puede estar sucediendo, pero a la vez, te echas la culpa por posibles fallas que tuviste y que quizás lo alejaron de ti. Hoy nuestro mejor recordatorio es que detengas esas actitudes y empieces a recordar el valor que tienes.

¿Qué significa cuando un hombre te ilusionó y ya no actúa igual contigo? ¿Qué puedo hacer?

Motivos que explican qué sucedió cuando un hombre te ilusionó y ya no actúa igual contigo sobran. Por eso, lo mejor siempre será buscarlo directamente para que nos ofrezca la explicación y tener una conversación sincera. Es importante que mantengas la calma, no lo juzgues, escuches sus motivos y si tienes algo que decir, lo hagas desde la empatía y comprensión.

Tu vida no se acaba porque ese hombre se alejó Intenta conversarlo, pero recordando tus límites (Warner Bros)

Puede suceder que haya perdido el interés porque se dio cuenta que son muy diferentes, que haya aparecido otra persona en su vida, que esté experimentando situaciones personales muy difíciles, que quiera llevar las cosas más despacio, tenga miedo al compromiso, hayan cambiado sus prioridades, hay un conflicto sin resolver entre ustedes y otras razones más.

En ti estará decidir si quieres continuar o dar un paso al costado, pero recuerda que la inteligencia emocional reside en aprender a vivir este tipo de situaciones aceptando que, a veces, estas cosas pasan. En el amor se gana y se pierde igual. Querer a alguien desde el desapego es entender que no podemos forzar un interés que no existe y tener esa clase de diálogos internos tan tóxicos no te hace bien.

“¿En qué me he equivocado? ¿Por qué se comporta así conmigo? ¿Un hombre enamorado se aleja? ¿Qué puedo hacer para que esto cambie? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo?”, es hora de romper estos pensamientos negativos en beneficio de nuestra paz mental.

Acepta que ese hombre se ha alejado de ti y aprovecha este tiempo para reforzar tu valía personal: tus atributos, lo que te hace única, tus pasatiempos y tus sueños. No paralices tu vida social, no creas que es el fin de tu vida amorosa, trata de no stalkearlo y acumular rencor.

No le insistas más de la cuenta por su atención Pexels

Asimismo, dosifica los mensajes que le envías. La insistencia puede generar el efecto contrario al deseado, alejando todavía más a la otra persona y dándote mayor malestar emocional. Aprovecha este tiempo para reflexionar sobre tus propias expectativas. A veces, podemos tener ideas o idealizaciones de cómo queremos que alguien se comporte, pero es importante ser realistas y reconocer que cada persona es distinta.