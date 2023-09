¿Se acabó el amor? 5 mensajes de Whatsapp con los que puedes terminar la relación con dignidad

Terminar una relación nunca es fácil y es posible que tengas muchas dudas y miedos en la cabeza. En el mejor de los escenarios, ambas partes son capaces de hablar frente a frente para aclar la situación y tomar la mejor decisión pero a veces las cosas se vuelven tan complicadas que lo último que quieres es ver a esa persona.

Si estás pensando en enviar un mensaje de texto largo sobre la ruptura pero no estás seguro de por dónde empezar, esta guía puede resultarte útil.

Terminar la relación por mensaje de texto

¿Son aceptables los mensajes de texto de ruptura? Muchos dirán que no, pero es una opción por la que muchos terminan optando. Romper con alguien a través de mensajes de texto generalmente está mal visto porque no deja espacio para una conversación satisfactoria, es difícil descifrar el tono de un mensaje, es impersonal y deja menos espacio para un cierre sano.

Sin embargo, si bien muchas personas podrían decir que los mensajes de texto de ruptura son la salida cobarde, definitivamente existen circunstancias que lo permiten.

Terminar con la relación a través de mensajes de texto te brinda la oportunidad de planificar cuidadosamente lo que vas a decir, evitando así un encuentro incómodo. También permite que no sea tan conflictivo y es especialmente bueno para aquellos que tienen problemas para defenderse en persona o tienen ansiedad.

Opciones de mensaje de ruptura para enviar por Whatsapp

Recuerda que antes de terminar tu relación, debes poner las cartas sobre la mesa y evaluar la situación. Si sientes que no estás avanzando con esa persona, que hay más conflicto que paz y que te resta más de lo que te suma, entonces no lo dudes. Aquí tienes los mejores mensajes de texto de ruptura para una salida rápida pero con dignidad.

Mensaje #1:

“Siempre hemos sido honestos en nuestra relación. Te admiro y me preocupo mucho por ti, pero siento que nuestra relación ya no es como antes. No es culpa de ninguno de los dos, simplemente creo que hemos crecido más allá de lo que podemos ofrecernos mutuamente. Creo que es mejor para nosotros terminar las cosas”

Mensaje #2:

“Creo que deberíamos romper. Esto ha estado mucho en mi mente últimamente y siento que nuestra relación ya no funciona. Tú y yo estamos en lugares diferentes y no creo que nuestros objetivos estén alineados en este momento”.

Mensaje #3:

He tenido muchas cosas en la cabeza últimamente. Estoy seguro de que puedes decir que he estado distante. He estado pensando mucho en nuestra relación y, aunque eres una persona increíble a la que he llegado a amar y respetar, ya no siento que esta sea la mejor relación para mí en este momento. Creo que es mejor si nos separamos.

Mensaje #4:

“He estado pensando en esto durante algún tiempo y, a pesar de mis esfuerzos por sacar adelante nuestra relación, no puedo evitar la sensación de ya no funcionamos como una pareja. He estado temiendo decirte esto porque era lo último que querría lastimarte, pero no me sentía bien sin decir nada. Creo que eres increíble y te deseo todo lo mejor. Espero que entiendas”.

Mensaje #5:

“Lamento terminar las cosas de esta manera, pero hace tiempo que no soy feliz en nuestra relación. Me preocupo mucho por ti y odio que esto vaya a lastimarte, pero creo que deberíamos terminar las cosas por un tiempo”.