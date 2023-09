Señales que indican que tu pareja es mejor como amigo que como novio

Las relaciones románticas siempre son complicadas, sobretodo en estos tiempos en los que todo el mundo vive ajetreado, estresado y presionado por las exigencias diarias. Muchas veces no nos detenemos para hacer una introspección sobre lo que tenemos con la otra persona, y es que aún estando en una relación estable es importante darse un tiempo para ello.

Con el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, perdemos de vista el trabajo que implica mantener una relación. Con el tiempo, los intereses, las metas y mentalidad del otro cambian por lo que solemos dar por sentad que “todo está hecho”. Sin embargo, a veces esto lleva a que la perspectiva de la relación cambie y uno o ambos dejen de verse a futuro como pareja.

Pareja Así puedes saber si la relación con tu novio es más una amistad (Freepik)

Incluso puede suceder que desde un principio las cosas no hayan estado lo suficientemente claras y fuertes como para construir una vida en pareja, por lo que funcionarían mejor como amigos. Quizá comenzaste a salir con alguien pero algo no termina de hacer clic y piensas que podría quedarse en una amistad. Por supuesto, esto no significa una situación tóxica, simplemente que las cosas funcionarían mejor de otra manera.

Cual sea el caso, si te has hecho la pregunta de si son mejor como pareja que como amigos, aquí te dejamos algunas señales que lo delatan.

Cómo saber que la relación con tu prospecto funciona mejor como una amistad

Hay muchas razones por las que es mejor dejar las cosas como una amistad que como una relación romántica. Si estás buscando una manera de comprender mejor a tu prospecto o hacia dónde está yendo una relación que has empezado, quizás debas prestar más atención a su comportamiento y actitudes.

Sientes que estás tratando con tu hermano

Es obvio que tendrás una cercanía muy fuerte con tu pareja a largo plazo. Probablemente tengan bromas internas y se sientan demasiado cómodos el uno con el otro pero toma nota si lo único que comparten son chistes pesados o asquerosos. Entre ustedes puede haber mucha risa pero una falta de romance. Esto puede no ser un problema para ustedes pero si al final no se siente esa chispa, todo se quedará en una hermandad.

Hay una total falta de pasión

La falta de pasión es un problema que puede significar que esto es solo una amistad. Si bien para algunas parejas la intimidad ya no lo es todo y hay situaciones extraordinarias que llevan a esta falta, pasar meses sin intimidad física ni ningún tipo de cariño es clara señal de que es más una amistad que un romance. Esto podría delatar que entre ustedes dos simplemente perdieron esa chispa.

No lo extrañas cuando no está cerca.

En una relación romántica, lo normal es que se extrañen el uno al otro cuando estén separados. Esto no significa que deban estar pegados todo el tiempo sino que cuando hacen sus actividades por separado, saben que hace falta esa compañía, aunque la estén pasando bien. Si cuando estás separado de esta persona no sientes el deseo de estar con ella y realmente no se te pasa por la cabeza, probablemente sea señal de que lo suyo es una amistad.

Te sientes atraída por otras personas.

Es normal que las personas en una relación se sientan atraídas por los demás, al fin y al cabo, es parte de la naturaleza humana desear lo que no se tiene. Sin embargo, hay límites cuando las personas que están comprometidas y quieren mantener una relación con su pareja, o aquellas que planean llevar la relación a largo plazo cuando están conociendo a alguien. Si ya estás en una relación romántica pero sigues volteando a otros lados, es más justo dejar las cosas como amigos.