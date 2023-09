¡Con vino y chocolate! ¿Es peligrosa la dieta que Adele utilizó para perder 45 kilos?

En abril de 2019, Adele vivió uno de los momentos más difíciles de su vida cuando se divorció de Simon Konecki, quien fue su pareja por casi siete años y cuya separación, habría provocado severos ataques de ansiedad que terminaron repercutiendo en el cambio físico de la cantante que hoy conocemos.

Fue Adele Laurie Blue Adkins, mejor conocida por ‘Adele’, quien reveló a los medios de comunicación que su forma de soltar su dolor se dio a través del ejercicio, resaltando la importancia de una vida saludable: “El gimnasio se convirtió en mi momento. Me di cuenta de que cuando hacía ejercicio, no tenía nada de ansiedad. No lo hacía por perder peso”.

Pero existen otras teorías que atribuyen a la ‘dieta sirtfood’ como el método que la cantante británica habría utilizado para perder 45 kilos, esto como una forma de ‘escape’ y ‘liberación’ al profundo daño que había causado en ella, su separación. Se dice que con ella, se pueden perder hasta 3 kilos por semana pero ¿Es tan buena como parece?

¿En qué consiste la ‘Dieta Sirtfood’?

Adele se habría ceñido a la famosa ‘Dieta Sirtfood’ que consiste en un plan alimenticio basado en alimentos ricos en enzimas sirtuinas o SIRS (Silent Information Regulators), estas son conocidas por afectar al metabolismo celular regulando diferentes procesos como el envejecimiento, y ayudando al organismo a quemar grasas sin perder masa muscular. También ayuda a desinflamar y crea el mismo efecto que el ayuno intermitente.

Esta dieta promete hacerte perder alrededor de tres kilos por semana a partir de alimentos como el café, chocolate negro, perejil, nueces, cebolla, aceite de oliva y hasta el tofu, mismos que poseen esta especial enzima dentro de ellos. Pero aunque no parezca tan preocupante, en realidad, también tiene sus peligros y esta es la razón por la que no debería convertirse en una dieta a largo plazo, además de que no es nada barata, pues su costo podría extenderse hasta casi dos mil dólares por semana.

Los peligros de la Dieta Sirtfood

Entre los problemas que rodean a esta famosa dieta, que pareciera ser una de las más nobles, está el reducido consumo de calorías, limitándolas a 1000 diarias por semana, que se reparte únicamente en tres comidas, dos jugos de verduras y una más pesada que podría incluir pollo, pavo o fideos.

Vino y Chocolate Foto: Pexels (Foto: Pexels)

La dieta consiste en tres fases, la primera reduce el consumo de calorías a 1000, con dos zumos y una comida, la segunda, por el contrario, permite tres comidas al día y un zumo y la última, da acceso a una mayor cantidad de alimentos eso sí, con la condición de que sean ‘sirt’.

Pese a que sus creadores, Aidan Goggins y Glen Matten, no han dejado de defenderla, entre sus peligros están fatiga, mareos, hipotensión, alteraciones a nivel hormonal y en la glucosa de la sangre, además de que esta dieta, no fomenta un verdadero cambio saludable en el régimen alimenticio de quien la usa.