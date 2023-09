Adele causa furor enfundada en un vestido negro entallado y con nuevo look

No para de sorprender. La cantante Adele siempre se ha caracterizado por su entrega en cada uno de sus show, el carisma hacia el público y sus espectaculares vestidos que presume en los espectáculos. Su humildad la hace grande entre su fanática, pues no tiene inconvenientes en cumplir sus sueños o interceder por ellos.

Este fin de semana, se robó el corazón de todos, nuevamente, cuando durante un concierto que ofreció en el Colosseum del Caesars Palace, en Las Vegas, Estados Unidos, abogó por un fans que estaba teniendo un altercado en pleno recital. Ella no dudo en parar todo para mediar.

Ella interpretaba uno de sus grandes éxitos, “Water Under the Bridge”, cuando uno de los asistentes se paró eufórico de su asiento, no pudo contener la emoción, pero esto molestó a los fans que estaban sentados en la parte detrás de él, ya que no podía disfrutar del espectáculo. Pese a los llamados de atención, el chico hizo caso omiso.

Esto desencadenó una situación un poco incómoda, en la que un guardia de seguridad tuvo que intervenir y pedirle reiteradamente al joven, identificado como Juan Pablo Lastra, que tomara asiento, pero él entró en pánico, que le impedía hablar bien y respirar con normalidad.

La ganadora del Grammy no pudo ignorar lo que ocurría y paró el show. Se pronunció sobre lo que estaba ocurriendo: “¿Qué le pasa a ese joven fan de ahí al que molestan tanto desde que está de pie? ¿Qué le pasa? Sí tú, levanta la mano, el que tiene un palo en la mano”, dijo bastante molesta.

La cantante detuvo al guardia, quien hacía su trabajo: “¿Por qué lo molestas? ¿Puedes dejarlo en paz, por favor? No volverán a molestarte, cariño... disfruta del espectáculo”. “No te volverán a fastidiar, querido”, le dijo la cantante directamente al joven, quien casi colapsa de la emoción.

Lastra aprovechó sus redes sociales para agradecer: “Adele, muchas gracias por esta increíble noche y por defenderme para que pueda disfrutar de tu concierto como corresponde”.

Lucía como una diosa

La intérprete de “Set Fire to the Rain” robó miradas la noche de este domingo 3 de septiembre cuando publicó en su cuenta en Instagram unas imágenes sobre la semana 25 de su gira 2023, y lo hizo con un ataviado vestido negro midi con mangas 3/4 y con escote de barco con aplicaciones en plateado. Lució sus regias curvas.

Su cabellera rubia estaba suelta, pero el verdadero cambio lo mostró la semana anterior durante su espectáculo del 25 de agosto cuando recogió su cabello con un moño alto y le dio más visa a su rostro con un flequillo degradado, que la hizo lucir estupenda. Sin dudas, ella sabe cómo ser siempre diva, sin perder la humildad.