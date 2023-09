¿Tu pareja no te cela? 4 posibles razones de la falta de celos de un hombre en una relación

Los celos son un sentimiento normal cuando se presentan con moderación, pero también muy complejo que no debe normalizarse como una manifestación de amor porque reflejan varias cosas.

Desde una señal de atracción hacia una persona, hasta una demostración de posesividad y un comportamiento controlador que no son para nada deseables ni mucho menos saludables.

No obstante, muchas mujeres han crecido con la idea errónea de que si el hombre que les gusta o su pareja nunca expresa ningún celo es una señal de alerta, no se preocupa por ellas o no las quiere.

Por eso, la ausencia de recelos en un idilio puede resultarles muy confusa y llegan hasta preguntarse por qué no las celan y si deben preocuparse; sin embargo, hay varias respuestas a esas dudas.

¿Qué significa que un hombre no te cele?

Si es tu caso, reunimos cuatro razones por las que un hombre no te cela, según Feel&Thrive. Empero, ten en cuenta que estos no revelan cómo se siente un hombre y debes fijarte en su personalidad y el contexto.

Algunos hombres pueden ser muy celosos por tener problemas de ego y autoestima y no porque tema que lo dejes; mientras, otros pueden nunca mostrar celos y siempre tratarte con amor y respeto.

La ausencia de celos en una relación no debería ser algo grave a menos que la acompañen otros indicios; sin embargo, recuerda siempre que los celos excesivos son malos y hasta peligrosos.

No es un hombre celoso

Algunos hombres no celan porque simplemente no son celosos. Si nunca has conocido a alguien así, puede resultarse desconcertante, pero hay personas que de verdad son incapaces de sentir celos.

Los galanes de este tipo suelen caracterizarse por tener una elevada autoestima y mucha seguridad en ellos mismos. Por supuesto, eso no debe confundirse con un ego gigante porque no es lo mismo.

Tiene una gran confianza en ti

Otra razón por la que un hombre no manifiesta ningún tipo de celos es porque cree absolutamente en ti. Tal aspecto es muy importante para construir una relación basada en el respeto y la confianza.

Así que, si tu otra mitad es buen compañero, siempre te manifiesta su amor y preocupación y no tiene necesidad de celarte, es evidente que estás en un hermoso romance con un hombre seguro.

Un hombre que confía en ti no te celará | (Vera Arsic/Pexels)

Posee una gran madurez

Muchos hombres que no parecen sentir celos cuentan con una gran madurez emocional y no pierden tiempo ante cosas que entienden no están bajo tu control ni son tu responsabilidad.

Por ejemplo, si algún chico te deja comentarios en tus fotos de Instagram, no es algo que tú controles y cualquier hombre maduro entenderá eso, no se molestará ni tampoco sentirá celos.

Ya no te quiere

Si tu pareja es del tipo que sí es celoso, pero no te cela para nada, es posible que ya no le gustes. Si aparte hace pocos esfuerzos para estar contigo, es bastante claro que no te quiere tanto.

Es difícil de aceptar que la pasión se ha enfriado, en especial, si tenían una relación buena, pero lo mejor en estos casos es simplemente conversarlo de frente para encontrar el verdadero significado.