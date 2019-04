Los celos no son amor y destruyen tu estabilidad emocional de estas 5 formas, explica una psicóloga

Cuando tenemos una pareja que amamos con toda el alma, puede pasar que justificamos sus comportamientos no tan positivos… como los celos. “Si me cela es porque me ama y le importo”, pensarán algunas, pero la verdad es que en ningún caso los celos significan amor.

“Debes darte cuenta de que los celos de tu pareja no son sobre ti; se trata de ellos”, explica la psicóloga Gwendolyn Seidman en un artículo de Psychology Today.

“Los celos pueden ser un problema importante de relación: una encuesta a terapeutas matrimoniales informó que los celos románticos eran un problema grave para un tercio de sus clientes”, agregó la especialista.

Los celos son signos de poca estabilidad emocional

Sentir celos desmedidos es un signo de que algo no está bien con las emociones de tu pareja, como los explicados por la psicóloga a continuación.

Baja autoestima.

Neurótico, tendencia a estar de mal humor, ansioso y emocionalmente inestable.

Sentimientos de inseguridad y posesividad.

Dependencia de la emocional del otro.

Sentimientos de insuficiencia en su relación: generalmente temiendo que no seas lo suficientemente buena para tu él.

Un estilo de apego ansioso: una orientación crónica hacia las relaciones románticas que involucra el temor de que él te deje o no te amará lo suficiente.

“Todos estos factores que se relacionan con los celos tienen que ver con las inseguridades de las personas celosas, no con el amor que sienten por su pareja”, explicó la psicóloga, con lo que queda claro que los celos no son amor.

Qué hacer si tu pareja está celosa: “Responde a las expresiones de celos tranquilizando a tu pareja con tu amor y haciéndolo sentir seguro de lo que sientes por él”.

Si eres tú la que siente celos: Trabaja en construir la confianza en ti misma, fortalecer el amor propio para nutrir la relación de pareja. Y siempre comunícale lo que sientes a tu pareja.

