¡Solo tenemos una! ¿Qué es una llama gemela y cómo puedes encontrar la tuya?

Es posible que hayas escuchado hablar del término ‘alma gemela’ y es que, a quien no le emociona encontrar a una persona que comparta con nosotros y se sienta como un verdadero respiro para el alma, pero, ¿Alguna vez escuchaste el término ‘llama gemela’?

Recordemos que las almas gemelas, no solo se encuentran de forma romántica, pues, estas pueden estar en nuestra familia, como nuestros padres, hermanos, mejores amigos, etc., esto no sucede con las ‘llamas gemelas’, pues los sentimientos que se tienen con esa persona son todavía más profundos, existe una conexión única.

Si alguna vez sentiste que conocías de antes a una persona, puede ser que, quizá, te hayas cruzado con tu llama gemela y no lo notaste. Este concepto nos recuerda a las películas románticas que solo hacen que nuestras ganas de encontrar a nuestra ‘otra mitad’ se vuelvan más grandes, y es que ¿Cuántos no viven con la esperanza de encontrar a su amor verdadero?

¿Qué es una llama gemela? Pexels (Pexels)

Hasta el momento existen pocas bases que sustenten la existencia de las mismas, y aun se mantienen como un mito, pero el concepto ha ido adquiriendo popularidad. Recordemos que hay creencias que nos hablan sobre cómo los humanos fuimos separados en ‘mitades’ destinados a buscar a nuestra otra parte que fue repartida en algún lugar del mundo para cumplir su destino de volver a estar unidos.

¿Qué es una llama gemela?

El concepto ‘llama gemela’ viene de las antiguas creencias espirituales que hablan de dos personas que son ‘expresiones de una misma alma’ y que, cuando se encuentran, ambos viven una conexión profunda e intensa marcando un antes y un después.

Se dice que la llama gemela “comparte tu alma, tu espejo espiritual y es tu compañero de vida”, es por eso que se dice que ellas fungen como un espejo para ambos, pues son capaces de reflejar los puntos débiles y fuertes de ambos, ayudando al crecimiento personal e incluso a la curación.

¿Cuál es el propósito de la llama gemela?

Tienen el objetivo de impulsarte, ayudar a su crecimiento espiritual y al autodescubrimiento, por lo que también son grandes impulsores que sin duda te sacarán de tu zona de confort, hacen que enfrentes tus miedos, traumas y todo lo negativo con lo que anteriormente has cargado.

La astróloga Narayana Montúfar las define como: “Es casi como saber todo sobre ellos, conocer su alma sin que ni siquiera te lo cuenten” y añade “Al conocer a tu llama gemela por primera vez, puede haber una atracción automática entre vosotros dos, algo que es difícil de explicar. Hay un cierto magnetismo entre esa persona y tú que puede llegar a ser bastante intenso desde el principio”.

¿Cuál es el propósito de la llama gemela? Pexels (Pexels)

Recuerda, las llamas gemelas, son iguales en muchos aspectos, comparten muchas cosas en común, por lo que esto te puede ayudar a la hora de encontrarte con una ‘falsa llama gemela’, pues la conexión sucede de forma instantánea, sin dudas alrededor.

¿Cómo encontrar tu llama gemela?

Como sabemos, vivimos en la eterna búsqueda de encontrar al alma de la que nos separaron, y encontrarla será una cuestión del ‘azar’ o del momento correcto en el que ambos, puedan guiarse en cierta parte del camino.

Lo importante es saber reconocerla, esto puede ser a través de una atracción magnética, comparten los mismos gustos, quieren estar juntos noche y día, pueden estar juntos sin sentirse juzgados, simplemente tu cuerpo te lo hace saber.

Llamas gemelas Pexels (Pexels)

¿Están destinadas a estar juntas o pueden separarse?

Esto dependerá del aprendizaje de ambos, pues sí pueden separarse y solo volverán a unirse cuando la lección quede aprendida. Esto se puede dar por falta de amor propio, debilidad espiritual y psicológica, en la relación se estaba dando la co-dependencia, son más los rasgos negativos los que se reflejan, el tiempo y la distancia.