Por qué tu alma gemela te dará el mejor sexo de tu vida

Cuando se trata de sexo, cada individuo experimenta las cosas de manera diferente. Sin embargo, cuando encuentras a esa persona con la que tienes esa conexión inexplicable, la intimidad se resume en un placer indescriptible.

En general, el sexo es mejor cuando estás abierta de tus emociones y cómoda con tu cuerpo, sin vergüenza y puedes confiar en tu pareja. Así que cuando te encuentras con tu alma gemela, abres una puerta a todo eso, por lo que el sexo puede ser mejor que nunca. No importa si es suave o salvaje, compartir algo tan íntimo con esa persona, hará que el placer se eleve al máximo.

Aquí hay 4 formas en que el sexo es diferente cuando estás con tu alma gemela.

Hay una profunda confianza

Conocer el cuerpo de alguien y no tener que pensar demasiado en las cosas, puede ser bastante liberador, sexualmente hablando. Confiar el uno en el otro en un nivel más profundo también puede abrir puertas a nuevas experiencias que ni siquiera sabías que estabas buscando. El secreto del placer cuando estás con tu alma gemela es la confianza: compartir tus secretos más oscuros y traviesos puede ser emocionante y eso sólo puede suceder con alguien especial.

Es más fácil llegar al orgasmo

Cuando estás con alguien con quien realmente te sientes cómoda puede hacer que los orgasmos sean mucho más fáciles. Lo interesante es que tu alma gemela te hace sentir tan segura y cómoda que te pone en un espacio relajado y receptivo para responder completamente. Estar emocional y físicamente segura te permite experimentar realmente las sensaciones en tu cuerpo, incluso sentimientos que quizás no hayas sentido con ninguna pareja anterior.

Es más abierto a probar algo nuevo

Cuando hay tanta confianza como con tu alma gemela, no temes a experimentar. Estar con esa persona, significa que estarás más abierta a la aventura ya que no temes a pedir lo que quisieras probar. Las personas pueden encontrarse mucho más abiertas a explorar diferentes tipos de sexo, hacer cosas que no se hubiesen atrevido a pedir con alguien más. La intimidad física y emocional abre muchas puertas para tu vida sexual pues hay una sensación de seguridad al hablar sobre necesidades y deseos.

Puede ser sanador

A diferencia del sexo con cualquier otra persona, el sexo con tu alma gemela es una forma segura para curar heridas y traumas sexuales del pasado. No importa cuán profundos puedan ser estos bloqueos, se pueden curar de forma natural cuando tienes intimidad con esa persona con la que tienes una conexión diferente. Tu alma gemela en realidad está ahí, de forma intrínseca, para ser tu sanador sexual perfecto. ¿Y adivina qué? Este efecto curativo y purificador es algo que se construye para siempre, porque solo el amor es real y nunca muere.

