4 cosas que revelan que alguien NO está destinado a permanecer en tu vida (aunque creas que sí)

Nunca es fácil dejar ir a alguien que realmente creías que se quedaría contigo para siempre. Pero a veces, el que tengas esa conexión profunda, no significa que este destinado a ser.

Claro, muchas veces nos damos cuenta pero nos engañamos por miedo a aceptar la verdad, Nadie quiere sentirse solo y eso lleva a que nos quedemos en donde no.

Si has estado con esa idea de que quizá no están destinados a ser, aquí te dejamos algunos puntos que reafirmarán tus sospechas.

Hay algo sobre esa persona que no termina de convencerte

Si tienes que intentar convencerte de que tu pareja es "el indicado", lo más probable es que no lo sean. Puede que te guste estar con tu pareja, y el sexo puede ser fabuloso, pero si las otras cosas que son necesarias para afianzar el vínculo que necesita no están presentes, no lo son.

Su relación va y viene una y otra vez

Si tú y tu pareja no pueden terminar el ciclo y vuelven una y otra vez, entonces puede ser una señal de que realmente no están destinados a ser. Es momento de dejar de romantizar esas relaciones que van y vienen porque al final, no hay un compromiso real.

El amor de verdad es constante, no "a medias" Tenemos que dejar la idea de que no merecemos un amor completo

Sientes que no eres lo suficientemente buena para esa persona

Es posible que sientas que has tenido suerte con tu pareja. Pero si a veces sientes que no eres suficiente para esa persona o viceversa, entonces no están destinados a ser. Cuando estás con la persona adecuada, debes sentirte completamente cómoda siendo tu verdadero yo, sin máscaras ni pretensiones. Confías en que te encuentra increíble y sabes que quiere estar contigo pase lo que pase. Pero si sientes que tienes que cambiar quién eres o temes que ser tú no sea lo suficientemente bueno, es una señal clara de que no estás destinado a estar juntos. No hay que forzar las cosas.

Solo te sientes conectado con ellos cuando eres físico

Aunque el aspecto físico de una relación romántica es importante, si eso es todo lo que los sostiene, piénsalo dos veces. Hay muchas facetas en una relación, además de lo sexual, como las emocionales, sociales y espirituales. Estar físicamente involucrado con otra persona es solo un posible punto de conexión con otro ser humano. Si sólo te sientes 'conectada' con tu pareja cuando compartes un espacio físico de caricias y sexo y no sientes esa conexión intelectual, espiritual o emocional, algo probablemente esté mal o al menos que no será algo que dure para siempre.

