¿Hay amor? Luis Miguel y el ostentoso regalo a Paloma que exhibe sus verdaderos sentimientos

El pasado 11 de septiembre la diseñadora de modas Paloma Cuevas cumplió 51 años, de la forma más natural posible, la novia de Luis Miguel llevó a cabo sus actividades rutinarias, sin mucho ruido alrededor más que llevar y recoger a sus hijas Bianca y Paloma del colegio, saludando con una enorme sonrisa a los medios de comunicación.

Pero lo que sorprendió a todos, fue un regalo que sacó de la ‘rutina’ a originaria de Córdoba, España, pues se supo que le había llegado un enorme ramo con de rosas rojas, de las que, se sospecha, podrían haber venido de Luis Miguel quien se encuentra en medio de su gira que abarcará fechas de este y hasta el verano del próximo año.

Fue la cámara del medio de comunicación ‘Mañaneros’ los que captaron el momento preciso en el que el extravagante regalo arriba a las afueras de donde vive la diseñadora Paloma Cuevas, por cierto, por su tamaño, tuvo que ser cargado por tres hombres.

🔹¿Qué dirías si por tu cumpleaños recibes este ramo de flores?



🌹🌹🌹Es el impresionante ramo de 500 rosas que casi no se puede ni transportar que ha recibido Paloma Cuevas



📲#Mañaneros12Shttps://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/465KucU8vS — Mañaneros (@MananerosTVE) September 12, 2023

Esto no es todo, pues se dice que, quienes llevaron las 500 rosas, también traían consigo más bolsas de regalos, que se presumen, podrían ser de Luis Miguel, quien no habría podido viajar hasta España para estar con su novia, aunque hasta el momento no se ha confirmado que sea de él.

Se presume que este ostentoso regalo, alcance un valor de 60 mil pesos mexicanos, estos sumados a los otros regalitos de los que se desconoce que podría haber sido.

Sin embargo, un usuario en redes sociales, no aplaudió el extravagante ramo y destacó que el regalo de Luis Miguel no era un símbolo de amor argumentando: “Demuestra inseguridad o necesidad de perdón”.

También te podría interesar: Cómo saber si vives el amor verdadero: estas son las 3 etapas del amor real, descubre si lo vives

¿Qué significa que un hombre te regale rosas rojas?

Las rosas rojas sin duda se han convertido en las favoritas para regalar pero ¿Conoces el profundo significado que esconden?

Estas flores poseen una indescriptible belleza y se han regalado sus variantes de Red Naomi, mejor conocida como ‘la reina de las rosas’. Desde la antigüedad se usaron como un símbolo de afecto, llevando un poderoso mensaje de amor.

También hablan un profundo sentimiento de pasión, deseo y romanticismo, además se le considera como un símbolo de amor por excelencia, por lo que es preferible regalarlo únicamente a la persona de quien se está enamorado y evitar amigos o familiares para no generar confusiones.

También te podría interesar: Qué significa que un hombre te regale flores blancas y amarillas ¿amor verdadero o eres una más?

¿Qué significa que te regalen rosas rojas? Unsplash (Unsplash)

¿Luis Miguel se va a casar?

Hay rumores que apuntan que la pareja podría llegar al altar, y es que dicen que Luis Miguel ya tendría preparado el anillo de compromiso para Paloma Cuevas, se especula que la joya fue elaborada por una prestigiosa marca y que el cantante no habría escatimado en gastos.

La ‘historia de amor’ comenzó en 2021, pero la pareja se conocía desde su niñez, debido a que sus padres eran amigos, pero la relación no pasó a más y ambos hicieron sus vidas, ella con Enrique Ponce y él con Aracely Arámbula, siendo ella, la madrina de los hijos de la actriz, una vez que se separaron de sus respectivas parejas, se dieron una oportunidad en el amor.