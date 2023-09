Cristian Castro y la rivalidad con Luis Miguel, ahora ¿compite con él por el padre más ausente?

La rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro data de muchos años y se comprobó en el capítulo 3 de la serie del Sol de México que lanzó Netflix que existía incomodidad y fastidio con el ascenso del hijo de Verónica Castro en el mundo de la música.

Según la historia que se cuenta en la serie, en la década de los 90 cuando Luis Miguel se encontraba en la cima de la popularidad por sus discos “Romance” y “Aries”, Cristian Castro comenzaba a destacar cada vez más, liderando los ránkings y charts de la época.

Allí comenzaron las comparaciones y los enfrentamientos promovidos por la prensa, pero finalmente siempre quedó el tema en una especulación, reseña El Comercio de Perú.

Pero con el episodio 3 de la serie biográfica del Sol de México, se confirma que Luis Miguel sí se sentía incómodo y fastidiado con el ascenso del hijo de Verónica Castro. Y mucho. Al punto, pues, de apagar la radio cuando salía del parlante del auto la melodía de “No podrás” o despedir a uno de sus más importantes guitarristas al enterarse de que este había producido el material con el que debutó ‘el gallito feliz’.

Por una mujer, también

Otra de las teorías que años más tarde confirmara el hijo de Verónica Castro y el Loco Valdez en una entrevista para un medio mexicano es que tras ser buenos amigos, en 2015 se distanciaron, según su versión, porque el Sol de México habría cortejado a la entonces popular conductora de televisión y modelo, Daysi Fuentes mientras que ambos salían.

“Hoy no somos amigos porque él no ha querido, pero lo fuimos en un momento muy lindo. Me decepcionó un poco su personalidad, porque yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes. Y él vino a meterse. La empezó a enamorar y ella me lo decía. Entonces, para mí Luis Miguel era como un hermano, así que le dije a Daisy que probara a salir con él, yo lo dejé meterse”, destacó Castro en su momento.

Como padres, son ausentes

Pero ahora ambos cantantes compiten en otra faceta de la vida, en ser padres ausentes, quienes decidieron no criar a sus hijos y continuar con sus vidas.

En el caso de Luis Miguel, su ex pareja Aracely Arámbula lo demandó por presuntamente no estar al tanto de los dos hijos que tiene con ella, pero sobre todo por no dar la manutención económica que le corresponde para con los dos menores de edad de 15 y 16 años.

El Sol de México también estuvo ausente en la vida de Michelle Salas, hija que procreó con la actriz Stephanie Salas.

Estos dos casos en particular le valieron para recibir críticas porque ahora se le ha visto cuidando a las hijas de Paloma Cuevas, en lugar de hacerse cargo de sus responsabilidades con los propios, señala el portal Infobae.

Con respecto a Cristian Castro, él mismo aseguró en una entrevista a medios que la relación con sus tres hijos está caracterizada por la distancia y por su ausencia.

El intérprete de “Lloran las Rosas”, “Por Amarte Así” y “Azul” reveló que le gustaría ser mejor padre, pero no lo es porque “ama su vagancia”.