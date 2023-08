¿Lo intentarías? Esta dieta ayudó a Luis Miguel a bajar alrededor de 20 kilos y verse espectacular

Tras 4 años fuera de los escenarios, Luis Miguel inició su tour 2023 en Argentina con un primer concierto el pasado 3 de agosto que dejó a más de uno sorprendidos por su cambio físico.

Los rumores de “un doble” del cantante en tarima rodaron muy fuertes en las redes sociales.

Lo del “doble” del artista data de muchos años que aseguraban que la persona, no solo lo remplazaba para distraer o en eventos, sino que incluso subía al escenario.

“Es mucho más chiquito de hombros”, precisó el periodista Luis Ventura, una suerte de especialista en cómo evolucionó su carrera a la par de sus misterios, en especial con su madre.

De tantas especulaciones y misterios alrededor del intérprete de La Incondicional y Hasta que me olvide, también salieron imágenes a la luz que lo tildaban de haber descuidado su figura años atrás.

Se quitó 20 kilos para la gira

Por estar pasado de peso o muy delgado, siempre las críticas están a la par, pero ¿Cuál es la causa del repentino cambio de Luis Miguel?

La prensa mexicana aseguraba que el cantante se había sometido a una estricta dieta que lo hizo bajar más de 20 kilos y se trata del proceso de moda este 2023, el ayuno intermitente.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, habría contado Luis Miguel según lo expuesto por el programa español El Hormiguero.

¿Qué es el ayuno intermitente?

Según el especialista en metabolismo, Frank Suárez, quien falleció en 2021, pero dejó un legado con dos libros y más de 300 videos sobre la obesidad, el ayuno intermitente consiste “en reducir el número de comidas diarias: se come durante unas horas y durante muchas otras no”.

“No es una dieta, es una forma de comer para lograr un cierto efecto metabólico dentro del cuerpo”.

La más tradicional de las variantes del ayuno intermitente es la del 8x16; es decir 8 horas de ingesta de comida por 16 de ayuno.

Ejemplos de horarios: La primera comida hacerla a las 11:00 de la mañana y la última a las 7:00 de la noche; de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde ó de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Durante las 16 horas sin comer, solo puedes ingerir mucha agua, té, café sin azúcar o edulcorantes.

Asegura Suárez que la clave de estás horas sin comer es que debe existir una buena hidratación, así que hay que tomar mucha agua durante esas horas y un plan de alimentación correcto, de acuerdo a las recomendaciones que indique su nutricionista.

El especialista en metabolismo explica que durante las 8 horas que se pueden comer proteína (Carne, pollo, pescado), vegetales y algunas verduras y reducir lo más que se pueda la ingesta de carbohidratos procesados (maíz, trigo y harinas).

Para iniciar el ayuno intermitente es necesario preparar al cuerpo: hidratarlos constantemente, desintoxicarlo del hongo cándida y recibir la dieta correcta para asumir esta técnica. Todo eso bajo supervisión médica.

Este método no sólo le resultó a Luis Miguel, sino a figuras de Hollywood como Jennifer Aniston, Halle Berry, Hugh Jackman y Reese Witherspoon.