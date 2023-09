Jenni Hermoso: ¿Por qué las muestras de afecto no solicitadas también son violencia?

A finales del mes pasado, Jenni Hermoso vivió una controversial situación con, Luis Rubiales, luego de que, tras haber vivido una victoria, esta se convirtió en un trago amargo para la futbolista de 33, luego de ser besada y abrazada efusivamente sin su consentimiento por el presidente de la Real Federación Española de Futbol.

Este hecho sucedió el 20 de agosto, cuando al momento de celebrar la victoria del equipo al que pertenece Hermoso, Rubiales consumara estas acciones, sorprendiendo a la futbolista, quien ya ha declarado que se dio sin su consentimiento, algo que él mismo habría declarado como un acto sin mala fe.

“Todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde, pues seguramente, me he equivocado. Lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea, sin mala fe, por ninguna de las dos partes”. Declaró Rubiales.

Respecto a las declaraciones de Jenni Hermoso, la futbolista comentó: “Eh, no me ha gustado. (…) ¿Pero qué hago yo?”, siendo esa su primera impresión antes de hacer una denuncia formal ante la fiscalía.

Este hecho provocó que se recordaran otros gestos que Luis Rubiales había hecho en el pasado, como llevar sus manos a sus genitales en forma de ‘festejo’, lo cual han tachado como inaceptable y que la FIFA ya está analizando.

Jenni Hermoso: la poderosa reflexión sobre el acoso

Este acto se volvió una noticia internacional, además de que la evidencia quedó grabada gracias a la transmisión que se hizo de la victoria de Jenni Hermoso. De esta forma, cientos de mujeres se han unido en apoyo a la futbolista empatizando con ella.

Respecto a lo sucedido, Hermoso, se alejó de toco este escándalo y ya forma parte del Equipo Pachuca en México, eso sí, en anteriores declaraciones, la futbolista madrileña comentó:

“Quiero aclarar que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que se me propinó. Y, por supuesto, en ningún momento busqué alzar al presidente, (refiriéndose a las presuntas justificaciones que se le adjudicaron). No tolero que se ponga en duda mi palabra. Mucho menos que se inventen cosas que no he dicho”. Dijo Jenni Hermoso a través de un comunicado.

¿Por qué las muestras de afecto no solicitadas también son violencia?

Lo sucedido con Jenni Hermoso, es importante destacar la poderosa reflexión y enseñanza que nos dejó la madrileña tras vivir este oscuro momento, y es que vale resaltar que nadie tiene el derecho de tocarnos sin nuestro consentimiento, no importa si sea de ‘buena fe’.

Hay millones de casos de mujeres que han vivido la misma situación y muchas veces se quedan sin saber qué hacer o cómo actuar, y no, no por ser tu jefe, familiar, amigo, etc. tiene derecho sobre ti y tu cuerpo. Esto se puede denunciar.

Ninguna situación que se de sin tu consentimiento es buena, y se puede considerar como violencia, si vives estos casos denuncia. Esto se puede ver reflejado a través de gestos sugerentes, acercamientos, tocamientos innecesarios, insinuaciones disfrazadas de comentarios y en el caso de Hermoso, hasta besos no solicitados, ni permitidos.