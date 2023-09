¿Eres víctima de un narcisista? 4 actitudes que lo delatan y cómo enfrentarlo para que no dañe tu autoestima

Un hombre narcisista es el peor prototipo para una relación seria, duradera y sana, y es que solo se quiere a sí mismo y no te dará el valor que mereces.

Sin embargo, muchas veces estás frente a uno, o con uno en la relación y no te das cuenta por lo enamorada que estás, pero por eso, te decimos cómo saber si eres víctima de un narcisista y egocéntrico.

4 actitudes que delatan a un narcisista y te dicen que eres una víctima

Le hablas de tus problemas y los minimiza

Si tu pareja es de los que minimiza tus problemas cuando se los cuentas y hasta te dice que los de él son más importantes, estás ante un narcisista.

Y es que un hombre así no es empático, y no se preocupa por nadie más que por él, así que básicamente tú y lo que te pase no es de gran relevancia para él.

Se cree mejor que tú y mucho para ti

Cuando estás frente a un narcisista lo sabes rápidamente porque se cree mejor que tú, cree que está por encima de ti, es superior, y te lo hace saber en cada momento.

Además, siente y asegura que él es mucho para ti y eres “muy afortunada” por tenerlo, cuando no es así.

Te manipula para que hagas lo que quiere

Si tu pareja te manipula y controla para que hagas lo que él quiere y lo complazcas en todo, sin duda eres víctima de un narcisista.

Ellos son tan egocéntricos que consideran que solo lo que ellos quieren y desean es lo que está bien y lo que se debe hacer, y por eso quieren manipularte.

No toma en cuenta tus deseos en la relación

Cuando un hombre ignora tus deseos en la relación y no los toma en cuenta es porque no te considera importante y te minimiza.

Así que si te trata así es porque es un narcisista y eres víctima de él.

Cómo enfrentar a un narcisista

Lo primero que debes hacer es no seguirle el juego, date tu valor y dile que tú tienes tanto derechos como él en la relación.

No dejes que te haga sentir menos que él, no creas lo que te dice para él sentirse superior y sin duda trabaja mucho en tu autoestima para que no te afecte.