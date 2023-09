Si un hombre tiene este comportamiento ‘pasivo-agresivos’ estás ante un manipulador que podría destruirte

Cuando estás en una relación debes sentirte plena, valorada y amada, y cuando no es así, debes analizar bien el comportamiento de tu pareja.

Y es que muchas veces estás con un manipulador y controlador pero no te das cuenta y es momento de identificarlo y si es así, alejarte de él y de esa relación, pues puede destruirte.

Los hombres manipuladores saben muy bien cómo hacerlo, y muchas veces ni te das cuenta, así que no dejes que destruya tu vida y date cuenta.

Comportamientos que los hombres manipuladores y controladores tienen

Juega con tu mente para influir en tus decisiones

Si tu pareja trata de influir en tus decisiones, y jugar con tu mente para que hagas lo que él quiere, sin duda estás ante un manipulador.

Situaciones como manipularte para que no salgas con tus amigas, no trabajes, o no te pongas alguna ropa son muy comunes, así que no te dejes y ponle un alto.

Trata de darte lástima

Otro comportamiento que tienen los manipuladores es tratar de darte lástima también para que hagas lo que quieren y estés a su lado siempre.

Y es que cuando ven que vas a salir, o que estás triunfando, tratan de hacerte sentir mal, y que sientas compasión por él para que no avanzas, o no hagas lo que él no quiere y te manipula sin que te des cuenta.

Trata de compensarte con regalos

Si tu pareja te llena de regalos para compensarte y convencerte que hagas lo que él quiere, y, además, controlarte, estás ante un manipulador.

Debes tener cuidado y fijarte si los regalos son con buena intención, o te los da a cambio que hagas lo que quiera o para manipularte, así que debes estar muy atenta.

Te pelea y grita si no haces lo que quiere

Una relación es de dos y tú no tienes que hacer solo lo que tu pareja quiera, pero si él se molesta porque no lo complaces y hasta te grita, estás frente a un manipulador.

Estas conductas no son normales ni sanas así que, si lo hace, no dejes que te haga sentir mal y te manipule, abre los ojos y “amiga date cuenta”.