Razones por las que es mejor no presumir tu relación en redes, y no significa que no seas feliz

Relación Existen razones por las que es mejor no presumir tu relación en redes

Muchas veces pecamos de presumir nuestra relación en las redes sociales y creemos que es lo mejor que podemos hacer, pero resulta que no, es lo peor.

Es normal querer mostrar tu relación al mundo, pero existen muchas razones por las que es mejor guardar todo para ti y no compartirlo, y no significa que no eres feliz con él.

Un estudio realizado por Lydia F. Emery, del Departamento de Psicología de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos determinó que son las personas inseguras con su relación quienes buscan tener mayor visibilidad y aprobación en las redes.

Por eso te decimos cuáles son las razones por las que es mejor mantener tu relación en privado, o al menos no presumirla en las redes sociales.

Razones por las es mejor no presumir tu relación en las redes sociales

Puedes recibir malas vibras

Aunque te parezca exagerado, la gente envidiosa existe, y al presumir tu relación en las redes puedes estar expuesta a recibir las malas vibras de alguien que no le guste verte feliz a ti o a tu pareja.

Así que mejor es no presumir ni exponer tu relación a la vista de los demás, y de esas personas que no te desean el bien.

Demuestras inseguridad y baja autoestima

Estudios han determinado que quienes exponen sus relaciones en las redes sociales buscan proyectar felicidad y en realidad son inseguras y tienen baja autoestima.

Así que al no mostrar tu relación en redes proyectas seguridad, felicidad, y dejas claro que no necesitas estar presumiendo tu felicidad a nadie.

Si terminan quedarán esos recuerdos en tus redes

Otra razón por la que es mejor no publicar tu relación en las redes es porque si llegan a terminar, esos recuerdos quedarán allí y cada vez que entres y lo veas te traerá los recuerdos.

Claramente puedes borrarlo pero es una decisión que debes tomar y que de igual forma hacerlo te dolerá y traerá recuerdos, así que es mejor ahorrarte ese mal rato.