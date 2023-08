3 señales que evidencian que tu pareja no te respeta y no te ama aunque diga que sí: no dejes que te dañe

Muchas veces estás en una relación en la que no recibes el trato que mereces y lo normalizas tanto que no te das cuenta lo irrespetada y maltratada que eres por tu pareja.

Es importante que te des cuenta cuando tu pareja no te respeta, y definitivamente no te ama y pongas un alto, tanto a él como a la relación, pues mereces algo mejor.

Si tu pareja te trata así y te da estas señales es porque no te ama, no importa que te diga que sí, y es momento que abras los ojos y te des tu valor.

Si tu pareja te trata así no te respete ni te ama, no importa que te diga que sí lo hace

Te hace quedar mal frente a otros

Cuando tu pareja te hace quedar mal frente a otros, habla mal de ti, te ridiculiza, o se burla de ti, definitivamente no te respeta y mucho menos te ama.

Y es que quien te ama y te respeta no tiene ni siente la necesidad de dejarte en mal frente a otros porque sabe que te hace daño y jamás haría algo así, por lo que si lo hace, no te merece.

No toma en cuenta tus opiniones ni sentimientos

Si tu pareja invalida o no toma en cuenta lo que opinas ni lo que sientes, es porque no le importas, por supuesto que no te respeta y no te ama.

El hombre que ama y valora a una mujer toma en cuenta todo lo que piensa, lo que la aqueja, le molesta, le duele, y si el hombre con el que estás no lo hace, amiga date cuenta, no te quiere.

Te grita y regaña

Ninguna mujer merece que su pareja le grite y la regañe como si fuera su padre, así que si tu pareja lo hace, no te respeta y debes dejarlo atrás.

Jamás te dejes gritar ni mucho menos regañar por tu pareja, si tiene este comportamiento contigo no te ama y debes darte a respetar, demostrándole que no eres su propiedad, ya llegará quien sí te respete y valore.