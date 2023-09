Por qué si un hombre está siempre disponible para ti es una bandera roja y es mejor alejarte

Pareja A diferencia de lo que muchos piensan, que un hombre esté disponible para ti no es bueno (vjapratama/Pexels)

Muchas mujeres son muy felices cuando un hombre está siempre para ellas, y es que esto parece que están interesados, son atentos y amables.

Sin embargo, aunque parezca ser algo lindo, en realidad esconde algo malo y muchos expertos aseguran que, por el contrario, esto es una bandera roja.

Te recomendamos: Cómo saber que encontraste a tu hilo rojo: 3 señales de que hallaste a tu alma gemela y son compatibles

Si un hombre está siempre disponible para ti es una bandera roja y te explicamos por qué

A diferencia de lo que muchos piensan, el hecho que un chico esté siempre disponible para ti, siempre te busca, hace planes contigo en todo momento, y te acompaña a todos lados no es nada bueno.

Y es que expertos dicen que puede indicar que ese chico no tiene nada más que hacer, no trabaja, no tiene ocupación, ni amigos ni familia con quien convivir, y esto es una bandera roja.

Muchos aseguran que puede que a la larga va a hacer que tú te vuelvas en lo único a lo que le dará atención y serás lo único en su vida, y puede hasta que se vuelva obsesivo, lo que a la larga representaría un peligro y por eso es una gran alerta.

Y es que cuando un hombre enfoca toda su atención en ti y se obsesiona, puede volverse muy celoso, controlador y posesivo, y sin duda se tornará en una relación tóxica y poco saludable para ti.

Te recomendamos: Razones por las que es mejor no presumir tu relación en redes, y no significa que no seas feliz

Es bueno pasar tiempo con la persona que te gusta, pero no es sano estar todo el tiempo con él, es bueno que cada uno salga solo, comparta con sus amigos, se extrañen, se valoren y respete tu tiempo, lo que haces, y a tus amigos.